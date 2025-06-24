Какая народная примета сулит богатство и достаток

В православии 25 июня вспоминают более 10 святых, один из них - преподобный Петр Афонский. В честь него в народном календаре день прозвали Петровым или Петр Солнцеворот.

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С этого времени лето поворачивает на жару, а Солнце - на зиму. В этот день мужчины ходили на рыбалку, а перед тем, как закинуть удочку, кидали монетку, угольки и куски хлеба. Верили, что так рыбалка будет удачная. Хозяйки готовили из рыбы уху и другие блюда. Маленьких детей рыбой не кормили, боясь, что они станут такими же немыми, как рыба. Если в обычный день приснилась рыба - жди плохих новостей или дождя, но в Петров день сон про рыбу сулит богатство и достаток.

Зубы первой пойманной в сезоне щуки вешали перед входом в дом, чтобы защитить от зла и людской зависти. Если выходя их дома сопровождает карканье ворон, будут денежные затруднения. В этот день не давали в долг соль, потому что вместе с ней уйдет из рук и счастье. Не надевали темную одежду, чтобы не плакать.

Считалось, что какая погода будет в этот день, такая же будет и на сенокос. Утром росы много - год будет урожайным. Если водоплавающие птицы резвятся в воде - жди ливней. Плохо стали нестись куры - похолодает. Утром дождь прошел в этот день, значит, остаток лето будет сухим и теплым.