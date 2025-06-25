Появилось видео полета кота на дроне

Российские военные сняли на видео короткий полет своего питомца на разведывательном мультикоптере.

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Пока один солдат снимал, другой осторожно пронес по воздуху дрон с сидевшим на нем серым котенком и аккуратно приземлил его на ящик для боеприпасов. Для полноты впечатлений он даже изображал ртом гудение двигателей беспилотника. Зрители с трудом сдерживали смех.

«Даже кота в БПЛА записали», — заметил оператор.

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«Кот пилот», — добавил опубликовавший видео военный эксперт Чингис Дамбиев.

Ранее были опубликованы кадры с котом, сбившим лапой украинский беспилотник. Оператор БПЛА не ожидал атаки и потерявший управление FPV-дрон врезался в столб, упал и перевернулся. Камера его продолжала работать и запечатлела, как "зенитный кот" подбежал и с любопытством изучил свой трофей.