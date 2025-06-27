Как на самом деле выглядели жители древнего Великого Новгорода

Великий Новгород — колыбель русской государственности, город, где зарождалась Русь. Но как выглядели его жители в IX–XII веках? Были ли они светловолосыми викингами, темноглазыми славянами или смесью разных народов? Благодаря археологии, ДНК-исследованиям и летописям мы можем приоткрыть завесу тайны и представить фенотип новгородцев. Давайте узнаем, какие черты отличали обитателей этого древнего города.

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Славянская основа с северным акцентом

Основу населения Великого Новгорода составляли восточные славяне, в частности племена ильменских словен. Антропологические исследования черепов из новгородских захоронений показывают, что они были европеоидами с чертами, типичными для северных популяций. У них были удлинённые черепа, умеренно широкие лица и прямые или слегка волнистые волосы. Рост мужчин в среднем составлял 165–170 см, женщин — 155–160 см, что было выше среднего для Средневековья. Цвет волос, судя по сохранившимся останкам и косвенным данным, варьировался: чаще встречались светло-русые и русые оттенки, но были и тёмно-каштановые. Глаза, вероятно, были светлыми — голубыми или серыми, хотя тёмные оттенки тоже не исключались. Эти черты делали новгородцев похожими на современных жителей Северо-Запада России.

Влияние варягов: Скандинавский след

Новгород был важным торговым центром на пути «из варяг в греки», поэтому среди его жителей встречались скандинавы — варяги. ДНК-исследования, проведённые в 2023 году на захоронениях в Старой Ладоге и Новгороде, подтверждают присутствие скандинавских генов (гаплогруппа I1) у части населения. Варяги, вероятно, имели более светлую пигментацию: белокурые волосы, голубые глаза и высокий рост (до 175 см у мужчин). Однако их доля была небольшой, и они быстро ассимилировались со славянами, передавая лишь отдельные черты, вроде светлых волос или крепкого телосложения.

Финно-угорский вклад: Соседи и союзники

Рядом с новгородцами жили финно-угорские племена, такие как весь и чудь. Их влияние на фенотип заметно в некоторых захоронениях, где встречаются более широкие скулы и слегка раскосые глаза, характерные для финно-угров. Эти черты, вероятно, были редкими, но добавляли разнообразия внешности новгородцев. Смешение с финно-уграми также отразилось в генетике: гаплогруппа N1c, типичная для финно-угорских народов, присутствует в новгородских останках.

Одежда и украшения: Как подчёркивали внешность

Внешность новгородцев дополнялась их одеждой и украшениями, которые подчёркивали статус и красоту. Мужчины носили рубахи, штаны и плащи из льна или шерсти, а зимой — меховые шапки и кафтаны. Женщины украшали себя височными кольцами, стеклянными бусами и серебряными подвесками, заплетая волосы в косы. Археологические находки, такие как бронзовые браслеты и зеркала, показывают, что новгородцы следили за внешним видом, несмотря на суровый климат.

Почему так мало точных портретов?

К сожалению, изображений новгородцев почти не сохранилось — в те времена портреты не создавали, а иконы были условными. Летописи тоже молчали о внешности, описывая лишь одежду или оружие. Поэтому учёные опираются на останки и реконструкции. Например, в 2021 году в Новгородском музее представили 3D-реконструкцию лица мужчины X века: у него были светлые волосы, голубые глаза и широкое лицо — типичный новгородский фенотип.