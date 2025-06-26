Зачем панельные многоэтажки отделывали стеклянными квадратиками

Советская эпоха, с точки зрения истории, завершилась совсем недавно. Поэтому мы можем наблюдать во всей красе технологии того времени, заметно отличающиеся от современных. Нередко они вызывают вопросы. Например, многих интересует, зачем в СССР панельные многоэтажки отделывали маленькими стеклянными квадратиками. Оказывается, делали это не только для красоты, но и чтобы придать конструкциям определенные качества.

После окончания Второй мировой войны в СССР остро стояла жилищная проблема. Вместо разрушенных в ходе боев и бомбардировок старых домов, начали возводить новые, на современный лад. Широкое распространение получили панельные дома. Их собирали как конструктор из бетонных элементов, изготовленных на заводах железобетонных изделий.

Многоэтажки из панелей собирались очень быстро и затраты на строительство были совсем небольшими. Но были у них и недостатки. К ним можно отнести непривлекательный, скучный внешний вид. Дома получались одинаковыми и новые районы выглядели уныло. Кроме этого, со временем начали проявляться проблемы строительных конструкций.

Именно как ответ на эти вызовы и появилась знаменитая миниатюрная плитка размером 2 на 2 см. Впервые ее начали использовать в 1971 году. Благодаря функциональности и практичности, такая облицовка применялась до начала 90-х. До этого в СССР активно украшали фасады и торцевые стены зданий мозаиками на идеологические темы. Эти панно несли не только эстетическую функцию, но и решали ряд серьезных задач.

Не только для красоты

Но создание таких мозаик — процесс долгий, кропотливый и требующий от мастера высокой квалификации. Никто не собирался украшать ими «хрущевки» и «брежневки» в спальных районах. Было выбрано похожее, но более практичное решение. Панели начали облицовывать прямо на заводе плитками смальты, которая использовалась и при изготовлении художественных панно.

Эти маленькие плитки имели привлекательный внешний вид, который не теряли со временем. Они не боялись влаги, перепадов температур и механических воздействий. Кроме эстетики, технология решала целый ряд более важных проблем. Покрытие избавляло бетонные изделия от излишней пористости. Бетон, в микропоры которого не попадает влага, служит дольше и не боится плесени.

Плитки также скрывали дефекты бетонных панелей. Изготавливали их на скорую руку, редко обращая внимание на эстетику. Поверхность изделий была неровной, покрытой трещинами и сколами. После облицовки конструкции выглядели привлекательно. Еще один плюс такой плитки — ее изоляционные свойства. Она отражала летом солнечные лучи, а зимой задерживала в помещениях тепло.

Кроме этого, поверхность панелей получала дополнительную защиту от атмосферных воздействий, а также загрязнений. Стены, покрытые такой плиткой, легко мылись не только от пыли и грязи. С них легко можно было бесследно удалить надписи краской и даже битумом.

В СССР все было упорядочено и подчинено стандартам. Стеклянная плитка не стала исключением. В 1971 году появился ГОСТ 17057, в котором излагались четкие требования к этому материалу. Документ описывал размер, состав, технологию изготовления, цвет стеклянных облицовочных плиток и коврово-мозаичных изделий.

Как клеили стеклянные элементы

Кажется, что процесс облицовки панелей плитками 2 на 2 см — дело долгое и непростое. Да, процесс был трудоемким, но все же не таким, как многие его представляют. Конечно, никто не клеил элементы по одной штуке. Перед началом работ их закрепляли водно-дисперсионным клеем на листы бумаги. Это называлось «формированием ковровидного материала».

Перед тем как заливать бетон в формы для панелей, на их дно укладывались ковры с плиткой. Затем собирался арматурный каркас и только после этого заливали бетонную смесь. В итоге плитка и конструкция становились единым целым. Именно поэтому панелям нипочем время и они до сих пор отлично выглядят.

Остается вопрос — не проще ли было использовать более крупные элементы? Нет, не проще. Миниатюрный размер выбран из соображений безопасности. Если со временем плитка начнет отваливаться, то легкие элементы мозаичного ковра не смогут нанести людям травмы, падая с высоты.