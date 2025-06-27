Тень Помпеи: какие супервулканы грозят сделать Европу непригодной для жизни

Вулканы — могучая сила природы, способная менять климат, разрушать города и влиять на судьбы целых континентов. В Европе, где вулканическая активность кажется редкостью, есть несколько «спящих гигантов», извержение которых может кардинально изменить жизнь. Но какой вулкан представляет наибольшую угрозу? Учёные называют несколько кандидатов, чьи катастрофические извержения могут сделать Европу непригодной для жизни.

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Везувий: тень Помпеи

Везувий, расположенный недалеко от Неаполя, — один из самых известных вулканов Европы. Его извержение в 79 году нашей эры уничтожило Помпеи и Геркуланум, похоронив их под слоем пепла и пирокластических потоков. Сегодня вокруг Везувия живут около 3 миллионов человек, что делает его одним из самых опасных вулканов мира. Исследования 2024 года показывают, что новое извержение, сравнимое с древним, может выбросить до 10 км³ пепла, парализовав юг Италии. Пепел и токсичные газы способны накрыть Неаполь, вызвав массовую эвакуацию и экономический коллапс. Хотя Везувий вряд ли сделает всю Европу непригодной, его извержение может создать гуманитарный кризис и нарушить авиасообщение из-за пепла в атмосфере.

Этна: частый гость катастроф

Этна на Сицилии — самый высокий действующий вулкан Европы, извергающийся почти ежегодно. В июне 2025 года он выбросил облако пепла на 6,5 км, вызвав перебои в работе аэропорта Катании. Хотя Этна редко вызывает массовые разрушения, учёные опасаются сценария, подобного извержению 1669 года, когда лава уничтожила 15 деревень и часть Катании. Если Этна «проснётся» с силой, сравнимой с извержением 28 тысяч лет назад, пирокластические потоки и пепел могут сделать Сицилию и юг Италии временно непригодными для жизни, а выбросы серы в стратосферу способны вызвать похолодание в Европе на 1–2 °C.

Кампи Флегрей: супервулкан под Неаполем

Кампи Флегрей, или Флегрейские поля, — не просто вулкан, а супервулкан, скрытый под землёй недалеко от Везувия. Его последнее крупное извержение 39 тысяч лет назад выбросило 200 км³ материала, вызвав вулканическую зиму. Сегодня этот регион густонаселён, а вулкан проявляет признаки активности: с 2023 года сейсмические толчки участились. Учёные из Национального института геофизики Италии (INGV) предупреждают, что извержение Кампи Флегрей может выбросить сотни кубических километров пепла, накрыв Италию, Балканы и даже Восточную Европу. Это приведёт к массовым эвакуациям, неурожаям и сбоям в авиасообщении. Глобальное похолодание на 2–4 °C сделает сельское хозяйство в Европе затруднительным, угрожая продовольственной безопасности.

Лаки в Исландии: урок 1783 года

Исландия, расположенная на стыке тектонических плит, — дом для множества вулканов. Среди них выделяется Лаки, чьё извержение в 1783 году стало катастрофой. Оно уничтожило 2500 км² территории, вызвало голод, унёсший жизни пятой части населения Исландии, и спровоцировало похолодание в Европе из-за выброса серы. Если подобное повторится, пепел и газы могут накрыть Северную Европу, нарушив авиасообщение и сельское хозяйство. В 2025 году вулканы на полуострове Рейкьянес, недалеко от Лаки, активизировались, напоминая о потенциальной угрозе.

Почему Кампи Флегрей — главная угроза?

Среди всех вулканов Европы Кампи Флегрей считается наиболее опасным из-за своей мощи и расположения. Его извержение может затронуть не только Италию, но и всю Европу, вызвав «вулканическую зиму» — резкое похолодание из-за пепла, блокирующего солнечный свет. Исследования 2024 года показывают, что вероятность крупного извержения в ближайшие 100 лет составляет 10–15%. Это может привести к неурожаям, отключению электроэнергии и кризису в густонаселённых регионах. Даже частичное извержение, как в 1538 году, создаст хаос в Неаполе и окрестностях.

Что делать Европе?

Учёные призывают к мониторингу Кампи Флегрей и других вулканов, чтобы предсказать извержения. В Италии уже разработаны планы эвакуации, но их реализация в случае суперизвержения будет сложной. Исследования вулканической активности помогают готовиться к худшему, но Европа остаётся уязвимой перед силами природы.