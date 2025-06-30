Меню Ивана Грозного: самые странные блюда, которые ел русский царь

Иван Грозный, известный своими военными походами и суровым правлением, был не только царём, но и человеком с необычными гастрономическими предпочтениями. Несмотря на хронический колит, ограничивавший его в еде, царский стол удивлял даже самых искушённых гостей.

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Ограничения и страхи царя

Иван Грозный не был гурманом из-за проблем со здоровьем. Летописи упоминают, что жареное или острое могло вызвать у него сильные боли, поэтому его рацион был тщательно контролируемым. Кроме того, страх отравления — особенно после подозрений в смерти матери Елены Глинской — заставлял царя избегать публичных трапез. Каждое блюдо перед подачей пробовали несколько слуг, что добавляло пирам напряжённости. Но даже в таких условиях стол царя отличался экзотикой.

Странные деликатесы царского стола

Одним из самых необычных блюд была уха из сизьменской стерляди с добавлением красной и чёрной икры. Эта густая и жирная похлёбка, подаваемая с деликатесами, могла шокировать гостей своей роскошью и насыщенностью. Летописи отмечают, что стерлядь подавалась в виде фантастических фигур — драконов или птиц, что делало блюдо не только едой, но и произведением искусства.

Щи со снетками — маленькими озёрными корюшками — тоже выделялись своей простотой и странностью. Эти мелкие рыбешки, сваренные в кислых щах, могли показаться необычным сочетанием даже для современников. А вот щучья икра, которую царь ценил выше чёрной, могла удивить своей доступностью на фоне других изысков — щуки были обычной рыбой в царских прудах.

Десерты тоже не уступали по оригинальности. Сахарные кремли и позолоченные деревья с ковригами, пряниками и фруктами выглядели как миниатюрные архитектурные шедевры. Царские повара создавали фигурки птиц и животных, украшенные орехами, что превращало трапезу в зрелище. Такие блюда могли казаться странными даже для знати, привыкшей к скромным угощениям.

Пиршества с размахом

Царские пиры длились до 10 часов и включали до 200 блюд — от жареных лебедей до павлинов с опахалами из перьев. Однако сам Иван редко ел, наблюдая за гостями. Бояре и иностранцы, объедаясь кулебяками, расстегаями и пирогами, порой утирали жир бородами или сморкались на пол, что шокировало европейских послов. Для царя такие сцены были частью ритуала, а не наслаждения едой.

Однажды на пиру гостям подали запечённого лебедя, а внутри него обнаружили сюрприз — жареных перепелов. Этот театр еды подчёркивал могущество царя и его любовь к неожиданностям