Как знаменитый диетолог обманул всех и заработал миллионы

Он стал известным популяризатором здорового образа жизни и голодания, но был не тем, за кого себя выдавал.

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Себя Пол Брэгг считал «миллионером здоровья» и физиотерапевтом, который, по его же словам, изучал медицину с 18 лет, чтобы потом поведать миру о своём гениальном открытии – уникальной диете, способной вернуть молодость.

Жизнь этого человека – сплошные загадки и тайны, некоторые из которых так и остались неразгаданными.

Кто такой Пол Брэгг?

Американский доктор Пол Брэгг надолго захватил умы миллионов людей. Его книга «Чудо голодания» шла нарасхват. В 70-80-е годы этот труд пользовался в Советском Союзе небывалой популярностью. Книгу переписывали от руки, фотографировали, и она занимала почётное место в домашней библиотеке.

Справедливости ради, творение, дарующее возможность излечить себя от любых хворей самолично, было написано Брэггом без посторонней помощи и заимствований. Не мудрствуя лукаво, он не старался в выборе особого стиля. Как думал, – так и выкладывал свои мысли.

Пол Брэгг уверял всех в том, что голоданием и физическими упражнениями можно добиться ошеломительных результатов. В качестве доказательства приводил собственную жизнь, перемежая её примерами из истории.

«Ганди голодал. Все великие люди, духовные учителя с древних времён имели глубокую уверенность в силе голодания, важного не только для достижения крепости тела, но и для поднятия своего разума на более высокую ступень развития», – вещал он на одной из страниц знаменитой книги.

Антон Слепых, врач, нутрициолог, биохакер и бизнесмен:

«Краткосрочное голодание или детокс-дни могут иметь положительное воздействие на организм. Они дают пищеварительной системе возможность отдохнуть и способствуют удалению токсинов из организма. Тем не менее длительное голодание может привести к серьёзным последствиям для здоровья».

Трудная судьба — вымысел или правда?

По словам Пола Брэгга, судьба не раз испытывала его на излом. В 16 лет он заболел туберкулёзом и едва бы выжил, не отправь родители сына в Швейцарию, в клинику известного доктора Огюста Роллье. Благодатный климат, тёплое и ласковое солнце, правильное питание и лечение совершили чудо.

Будущий гений диетологии выздоровел – и однажды почувствовал такую тягу к медицине, что уже не видел иного смысла в жизни, как полностью посвятить себя науке. Как-то на досуге в голову Пола пришла великолепная идея – создать философское учение, которое можно с успехом применить на практике. И в его основе, по мнению Брэгга, обязательно должны быть простые составные: голод и определённая методика физических упражнений.

Лекции по медицине и ораторские выступления

Первая лекция доктора медицины Пола Брэгга состоялась в 1929 году. Ей предшествовало рекламное объявление: «Если вы сегодня выглядите на 35, я сделаю так, что через месяц вы будете выглядеть на 20, а если вам не повезло и вы выглядите на 50, то я сделаю так, что вы станете снова 30-летним!»

Небольшой зал в Пасадене буквально ломился от наплыва местных дам. Перед аудиторией появился Пол – мужчина в отличной форме, на вид не старше 35 лет. Зрителям Брэгг заявил, что ему на самом деле 49 и так выглядит он только благодаря своей авторской методике. Аудитория аплодировала стоя. Пол оказался великолепным оратором, умеющим произвести нужное впечатление.

Затем Брэгг провёл частную консультацию: за волшебный совет страждущим он брал $ 25. Сумма немаленькая для тех времён.

Пол колесил по Америке, его счета в банке росли с астрономической скоростью. Вскоре он открыл магазин здоровой пищи в Лос-Анджелесе – и уже в качестве известного диетолога выпустил в свет две книги: «Чудо голодания» и «Излечи себя сам».

Слава о создателе чудодейственной методики, возвращающей молодость и здоровье, стремительно росла. Его имя как мантру повторяли во многих странах мира, он был вхож в Голливуд, где местные знаменитости ловили каждое сказанное им слово. Пол Брэгг был на короткой ноге с известными государственными деятелями.

Сенсационное расследование и открытия

12 июля 1976 года приверженцы учения легендарного гуру печально вздохнут. Газеты вышли с сенсационной новостью – Пол Брэгг скончался в возрасте 95 лет. Причиной его смерти назвали несчастный случай: якобы, занимаясь серфингом, он не рассчитал сил – и погиб. Мол, доктор мог бы дожить до 120 лет, как и планировал, если бы не трагическая случайность.

Дело знаменитого отца продолжила дочь Патриция, которой досталась целая империя с миллионными счетами в банке, сетью магазинов здорового питания и приличными гонорарами от переиздания книг основателя методики голодания. И здесь судьба сыграла с ней злую шутку.

Её страсть к постоянным телешоу, где она со слезами в голосе рассказывала о работе легендарного родителя, порой приукрашивая некоторые эпизоды его жизни, однажды обернулась боком.

В 1980 году в студии дотошный журналист газеты «Вашингтон пост» задал ей вопрос: как 16-летний Пол Брэгг мог оказаться в швейцарской лечебнице Огюста Роллье, которой тогда и в помине не было?

Патриция пыталась сослаться на забывчивость отца, дескать, он имел привычку путать даты – и поэтому ошибся. Однако тень на репутацию Пола Брэгга была брошена. И зерно сомнения в его учении породили дальнейшие расследования.

Позже на свет всплыли любопытные факты: Пол Брэгг был простым учителем физкультуры и идею о лечебном голодании ему мог предложить приятель – японский борец, с которым он занимался в секции дзюдо. И Пол, оказывается, никогда не входил в состав олимпийских команд США в 1908 и 1912 годах, как утверждала Патриция.

Настоящий возраст

Расследование продолжалось, и журналисты смогли накопать немало интересных открытий. Им удалось найти свидетельство о рождении Пола, и выяснилось, что хитрый Брэгг прибавил себе 14 лет. Вот и весь секрет его моложавого вида, просто он и был гораздо моложе.

И умер Пол вовсе не от несчастного случая, а от сердечной недостаточности в 81 год.

Нашли журналисты и данные о семье Пола. Ранее он уверял, что детство провёл на ферме. Особенно любил пересказывать историю о сестрёнке Луизе, которую он спас от тяжёлой болезни благодаря своей методике. Но оказалось, что никакой Луизы и в помине не было. Как собственно, и фермы. Рос Брэгг в очень скромной семье и был средним среди трёх братьев.

Также открылась правда о жене и детях Пола. Супругу Неву, дочерей Полину и Лоррин и сына Роберта он бросил, отправившись на поиски лучшей жизни.

Но бо́льшим шоком стало известие о том, что Патриция может и не являться дочерью Пола Брэгга. Сомнения посеяли опубликованные мемуары актрисы Глории Свенсон – любовницы доктора Пола. В своей автобиографии она заявила, что Патриция на самом деле – невестка Пола, супруга его сына Роберта. А после развода с Робертом Патриция стала возлюбленной доктора Брэгга, однако чисто в рекламных целях представлялась его дочерью.

Феномен Пол Брэгга

По словам журналиста, Брэгг, не имея медицинского образования и научной базы, сколотил состояние на человеческой наивности и слепой вере в чудо. Однако называть шарлатаном его не спешили. Он действительно дал старт тренду на здоровое питание, что для американцев, плотно сидящих на фастфуде и полуфабрикатах, стало своего рода спасением.

Питание по Полу Брэггу строилось на употреблении овощей и фруктов – именно в сыром виде. Также доктор включал в рацион орехи, сухофрукты, растительные масла. Мясо, рыба, молочные продукты в очень ограниченном количестве и полный запрет на животные жиры. В список запрещёнок попали соль, сахар, соусы, кофе, чай, сладкие напитки, алкоголь. Пить можно только воду и свежевыжатые соки.

И главным принципом Пола было голодание. Причём длиться оно могло от одного дня до полутора недель. Якобы таким образом организм освобождался от шлаков.

Антон Слепых, врач, нутрициолог, биохакер и бизнесмен:

«Прежде всего длительный отказ от пищи приводит к потере веса за счёт истощения жировых запасов и, что более опасно, — мышечной массы. Это может сопровождаться слабостью, утомляемостью и снижением физической активности. Кроме того, голодание негативно сказывается на работе многих органов и систем: может нарушаться работа сердца, печени, почек и других органов из-за недостатка необходимых питательных веществ. Длительное голодание также может привести к дефициту витаминов и минералов, что нередко вызывает анемию, ослабление иммунной системы, нарушение работы нервной системы и даже повреждение внутренних органов. Последствия таких экспериментов с питанием могут быть необратимыми. Возвращаясь к теме детокс-дней, рекомендую проводить их не чаще одного-двух раз в месяц и только после консультации с врачом. Детокс должен быть сбалансированным, содержать достаточное количество жидкости, витаминов и минералов».

К слову, журналисты накопали информацию о нескольких судебных исках – и два дела было связано с летальными исходами. Однако вина Брэгга не была доказана.