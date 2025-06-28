В какие периоды истории России легче всего было разбогатеть

История России полна взлётов и падений, и в некоторые эпохи удача улыбалась тем, кто умел ловить момент. От торговли до промышленности — были времена, когда разбогатеть было проще, чем когда-либо. Какие периоды стали золотыми для предприимчивых умов?

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Эпоха Петра I (конец XVII — начало XVIII века)

При Петре I Россия начала превращаться в империю, открывая новые возможности. Развитие геологоразведки на Урале привело к открытию месторождений золота и серебра, породив первую «золотую лихорадку». Торговля льном, пенькой и пушниной приносила огромные прибыли, а строительство мануфактур для армии обогатило купцов и промышленников. Те, кто вложился в новые отрасли, могли быстро сколотить состояние.

Царствование Екатерины II (1762–1796)

Эпоха Екатерины Великой стала временем расцвета торговли и экспорта. Отмена запрета на вывоз зерна привела к его массовому экспорту, принеся миллионы рублей купцам и помещикам. Рост числа иностранных судов в российских портах (с 1340 до 2430 за её правление) усилил внешнюю торговлю. Те, кто контролировал зерновые рынки или судоходство, быстро обогащались, хотя голод в деревнях оставался теневой стороной.

Реформы Александра II (1860-е — 1870-е годы)

«Великие реформы» Александра II, включая отмену крепостного права в 1861 году, открыли путь к рыночным отношениям. Снижение импортных пошлин в 10–40 раз после нового таможенного тарифа 1868 года дало толчок торговле. Предприниматели, освоившие промышленность и сельское хозяйство, могли быстро нарастить капитал. Однако застой экономики и недовольство масс ограничивали этот подъём.

Индустриализация при Александре III (1880-е — 1890-е годы)

Царствование Александра III стало временем технической революции. Рост производства чугуна, стали, нефти и угля в 1880-х — 1890-х годах привёл к промышленному буму. Протекционистская политика поддерживала местных промышленников, а те, кто инвестировал в металлургию или добычу, становились миллионерами. Это был шанс для смелых дельцов, хотя доступ к богатству оставался ограничен.

НЭП (1921–1928 годы)

После Гражданской войны Новая экономическая политика Ленина дала шанс частному бизнесу. Разрешённая торговля и мелкое предпринимательство позволили купцам и ремесленникам быстро разбогатеть. Однако политика сменилась коллективизацией, прервав этот подъём.

1990-е годы: эпоха олигархов

Распад СССР в 1991 году открыл новую эру возможностей. Приватизация государственных предприятий и аукционы, такие как «ваучерная приватизация», позволили смекалистым людям приобрести активы за бесценок. Большинство нынешних российских олигархов сделали свои состояния в этот хаотичный период. Торговля сырьём, особенно нефтью и газом, а также спекуляции на рынке приносили миллиарды, хотя это сопровождалось коррупцией и нестабильностью.