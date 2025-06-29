Советское лазерное оружие: почему СССР отказался от этого проекта

Проект «Терра-3», известный также как Объект 2505, был запущен в 1966 году. Идея использования мощного лазерного луча для уничтожения баллистических ракет была выдвинута советскими физиками Н. Г. Басовым и О. Н. Крохиным. Для реализации этой задачи было создано ЦКБ «Луч», которое привлекло лучшие умы СССР.

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Ход проекта

Работа над проектом проводилась на специально построенном военном полигоне около озера Балхаш. Планировалось создать и протестировать несколько лазерных комплексов мощностью свыше 1 МДж. Предполагалось, что такая энергия будет достаточной не только для уничтожения головных частей ракет, но и для атаки на спутники, находящиеся на околоземной орбите.

Начальный этап работы включал создание лазеров взрывного типа, которые использовались только один раз и разрушались во время выстрела. Однако вскоре были разработаны многоразовые конструкции. Первые испытания новой экспериментальной установки ВФДЛ ФО-1200, которая действительно достигала запланированной мощности, прошли на полигоне в 1973 году. Годом позже там же была организована выставка, которую посетил Министр обороны СССР А. А. Гречко.

К 1975 году удалось создать три установки, которые представляли собой лазерные пушки с локаторами, системами наведения и слежения, а также обслуживающую аппаратуру. Но, как пишет Петр Зарубин в своей книге «Академик Басов, мощные лазеры и проблема противоракетной обороны», уже тогда стало ясно, что программа зашла в тупик.

Проблемы и сворачивание проекта

Хотя первые испытания казались успешными, в 1976-1977 годах стало ясно, что справиться с целями, для которых оно предназначено, лазерное оружие не в силах. Мощности в 1 МДж оказалось недостаточно для гарантированного поражения баллистической ракеты. А создать в ту пору более мощные лазеры было невозможно. По признанию самого Николая Басова (из книги «Полупроводниковый лазер»), в те годы руководившего проектом, бесперспективность идеи он понял несколькими годами раньше, но работы продолжались «по накатанной». Создать суперлазер в короткие сроки и с разумными затратами советская наука оказалась бессильна.

Тем не менее та информация, которая смогла просочиться за пределы секретного объекта, очень взволновала американцев. Как пишет Сергей Ионин в своей книге «Параллельное оружие, или Чем и как будут убивать в XXI веке», в США откровенно переоценили и темпы и успехи советских ученых. Там посчитали, что лазерное оружие, способное поражать космические корабли, у «советов» уже в кармане.

Работы продолжались еще некоторое время, но после введения в строй «классической» системы ПРО А-35 фактически были свернуты. Как сказал сам Николай Басов, подводя итоги проекта: