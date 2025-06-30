ДНК-тест потомков Рюрика: почему его результаты вызвали споры ученых

История Рюриковичей, династии, основавшей Киевскую Русь, всегда была окутана тайнами и легендами. Современная генетика попыталась пролить свет на происхождение этой знатной семьи, проведя масштабное исследование Y-хромосомы потомков Рюрика. Результаты оказались неожиданными, вызвав споры среди историков и учёных.

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Методология исследования

Y-хромосома, передающаяся от отца к сыну практически без изменений, стала ключом к изучению генеалогического древа Рюриковичей. В 2000-х годах группа учёных под руководством польского генетика Анджея Байора инициировала исследование, охватившее около 25 человек, считающих себя прямыми потомками Рюрика. К проекту были добавлены лица с близкими гаплотипами, что расширило список до 191 участника. Результаты были опубликованы на платформе FamilyTreeDNA — крупнейшей в мире генетической базе данных, насчитывавшей в 2010 году 293 266 профилей. Этот подход позволил сравнить ДНК современных потомков с предполагаемыми древними корнями династии.

Результаты теста: две гаплогруппы

Исследование выявило, что потомки Рюриковичей принадлежат к двум основным гаплогруппам. Первым обследованным стал князь Дмитрий Михайлович Шаховской, профессор Русского православного института в Париже, у которого была определена гаплогруппа N1a1a-M178 (ранее N3a, затем N1c1). За ним последовали князь Александр Павлович Гагарин, его двоюродный брат Григорий Григорьевич Гагарин, князь Николай Дмитриевич Лобанов-Ростовский из Англии и Николай Ржевский из Смоленска — все они также относились к N1a1, связанной с ветвью потомков Владимира Мономаха.

Из 191 участника гаплогруппа N1 была обнаружена у 130 человек (68%), включая представителей родов Трубецких (Канада), Путятиных, Кропоткиных, Хилковых, Хованских и Голицыных. Расширенный тест на 67 маркеров выявил 15 совпадающих маркеров, которые Байор назвал гаплотипом Рюриковичей.

Однако у ряда участников, особенно потомков черниговского князя Олега Святославича (внука Ярослава Мудрого), была обнаружена гаплогруппа R1a, а именно субклад R1a1a1g1b-L260. Среди них — князья Волконский, Оболенский и Барятинский, чья близость объясняется общим предком, жившим около 800 лет назад, что соответствует времени Юрия Тарусского. Таким образом, современные Рюриковичи, признанные Российским дворянским собранием, разделяются на две основные линии: N1a1 (преобладающая у потомков Мономаха) и R1a (тарусская ветвь).

«Прото-Рюриковичи» и ранние предки

Подавляющее большинство участников исследования оказалось связано с общим мужским предком, жившим значительно раньше Рюрика (IX век). Этих людей Байор классифицировал как «прото-Рюриковичей», предположительно относящихся к финно-угорским или балтийским племенам, чьи гаплогруппы (N1 и R1a) были распространены в Северо-Восточной Европе до эпохи Рюрика. Это открытие ставит под вопрос прямую генетическую связь с легендарным основателем династии.

Споры и альтернативные гипотезы

Результаты исследования вызвали ожесточённые дискуссии. Историк Евгений Пчёлов раскритиковал методологию, указав на её недостатки: участие только отдельных представителей родов и отсутствие анализа разных линий одного рода. Он отметил, что в проекте участвовали люди с сомнительной родословной, включая «внебрачного потомка Волконских» и представителя рода Пожарских, прервавшегося в XVII веке. Это ставит под сомнение репрезентативность выборки.

Одна из версий объясняет различие гаплогрупп супружеской изменой. О. Н. Барабанов предположил, что потомки Владимира Мономаха могли происходить от норвежского короля Олава Святого, чья связь с Ингигердой, женой Ярослава Мудрого, упоминается в скандинавских сагах.

Однако историки, такие как Е. А. Мельникова и Т. Н. Джаксон, считают эти саги беллетризированными, с элементами куртуазной литературы XII–XIII веков, где подчёркивается превосходство скандинавов над иноплеменниками. Барабанов также допускает искусственное конструирование родословных у потомков Олега Святославича и предлагает гаплогруппу I2 как исконную для Рюрика, ссылаясь на Ю. К. Кузьменко и Спенсера Уэлса, хотя эта интерпретация оспаривается.

Л. С. Клейн акцентирует мифичность ранней генеалогии Рюриковичей, описанной в «Повести временных лет». Он считает, что ДНК-тест опроверг претензии некоторых R1a-носителей на происхождение от Рюрика и развеял миф об «исконно-норманнском» корне династии. Для R1a-ветви (Волконские, Оболенские, Барятинские) общий предок живёт в XIII веке, что соответствует Юрию Тарусскому, а не Рюрику.

Другие гаплогруппы и палео-ДНК

Некоторые Рюриковичи принадлежат к иным гаплогруппам. Князь Станислав Антоний Святополк-Четвертинский (потомок Изяслава Ярославича) имеет гаплогруппу I2a1a2b1a1a2b1-Y13498, типичную для Восточной Европы и Балкан. Анализ палео-ДНК предполагаемых останков Глеба Святославича (племянника Изяслава) выявил гаплогруппу I2a1b2a1a1b-Y4460 и митохондриальную H5a2a, с 71% родства с Польшей. Останки из Луцка (возможно, Изяслава Ингваревича) показали R1a1a1b1a1a1c1-M458, не совпадающую с известными Рюриковичами. Однако достоверность этих останков под вопросом: череп Глеба был найден случайно в 1967 году в Чернигове, а его история затем затерялась.

В 2023 году геном Дмитрия Александровича, сына Александра Невского, вскрыл гаплогруппу N1a1a1a1а1а1а7а (N1а1-L550>Y4339>VL11), совпадающую с большинством N1-Рюриковичей, и митохондриальную F1b1-а3а2а, указывающую на восточно-евразийские корни. Это укрепило связь N1 с династией.

Выводы и открытый вопрос

ДНК-тест показал, что потомки Рюриковичей принадлежат к гаплогруппам N1а1, R1а и I2, что указывает на сложную историю династии. Наличие «прото-Рюриковичей» и споры о методологии оставляют вопрос о генетическом корне Рюрика открытым. Возможно, его происхождение связано с финно-уграми или балтами (N1), а R1а и I2 — результат поздних включений или миграций. Пока точного ответа нет, но генетика продолжает раскрывать тайны прошлого.