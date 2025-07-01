Мавзолей Ленина: в какие годы его посещали больше всего

Мавзолей Ленина на Красной площади — символ советской эпохи, привлекающий миллионы людей с момента открытия в 1924 году. Посещаемость этого мемориала варьировалась в зависимости от политических, социальных и культурных факторов. В какие годы мавзолей посещали больше всего, и что стояло за этим ажиотажем?

Начало массового интереса

После смерти Владимира Ленина 21 января 1924 года и открытия первого временного деревянного мавзолея 27 января поток желающих проститься с вождём был огромным. Историки отмечают, что в первые месяцы 1924 года через мавзолей прошли миллионы людей, особенно во время пятидневного прощания, продлённого по просьбе Надежды Крупской. Этот период стал пиком начального интереса, когда делегации из разных уголков страны стремились увидеть тело вождя. Однако точной статистики за этот год нет, так как посещения были скорее спонтанными, а не организованными.

Пик советской эпохи: 1930-е и 1950-е годы

Настоящий расцвет посещаемости пришёлся на 1930-е годы, когда каменный мавзолей, построенный к октябрю 1930 года, стал постоянным символом советской власти. В этот период, особенно в 1934–1938 годах, посещаемость достигала 2–2,5 миллионов человек ежегодно. Это было связано с активной идеологической кампанией, культом личности Ленина и массовыми праздниками, такими как годовщины Октябрьской революции. Красная площадь становилась центром парадов, а мавзолей — обязательной точкой для советских граждан и иностранных гостей, вдохновлённых успехами индустриализации.

Ещё один пик пришёлся на 1950-е годы, особенно после 1945 года, когда мавзолей вновь открылся после эвакуации тела в Тюмень во время Великой Отечественной войны. В 1945–1953 годах, особенно в 1945 году после Парада Победы, поток посетителей достигал 1–1,5 миллионов в год. Добавление тела Сталина в мавзолей с 1953 года также увеличило интерес, хотя после его захоронения в 1961 году посещаемость временно снизилась.

Мавзолей Ленина-Сталина

После смерти Иосифа Сталина 5 марта 1953 года его тело было забальзамировано и помещено в мавзолей рядом с Лениным, который с 1953 по 1961 год официально назывался Мавзолеем Ленина-Сталина. Этот период стал временем наивысшего идеологического значения мемориала, так как оба вождя символизировали успехи социализма. По данным архивов Кремля и оценкам историков, таких как Дмитрий Волкогонов, в 1953–1956 годах посещаемость значительно выросла.

В 1953 году, когда мавзолей открылся с телом Сталина, через него прошло около 2,7 миллиона человек, что стало рекордным показателем за всё время его существования. Этот ажиотаж был вызван массовым трауром и организованными экскурсиями со всей страны. В последующие годы (1954–1956) посещаемость стабилизировалась на уровне 1,8–2 миллионов ежегодно, что отражало культ личности Сталина.

Однако после решения XXII съезда КПСС в 1961 году о захоронении Сталина у Кремлёвской стены посещаемость начала снижаться, так как мемориал утратил часть своего двойного символизма.

Постсоветский спад и возрождение интереса

После распада СССР в 1991 году посещаемость резко упала. В 1990-е годы, несмотря на споры о захоронении Ленина, мавзолей посещали лишь десятки тысяч человек ежегодно, так как идеологический ажиотаж угас. Однако с 2000-х годов, с ростом туристического потока в Москву, интерес начал восстанавливаться.

Особенно заметный подъём наблюдался в 2014 году, когда отмечалась 90-я годовщина открытия мавзолея, и в 2024 году, когда исполнилось 100 лет с момента его создания. В эти годы число посетителей могло достигать 500–700 тысяч, хотя точные цифры варьируются в зависимости от сезона.

Факторы популярности

Высокая посещаемость зависела от нескольких факторов. В советское время идеологическая пропаганда и организованные экскурсии для школьников и рабочих играли ключевую роль. После войны мавзолей стал символом победы, что привлекало ветеранов и их семьи. В постсоветский период рост интереса связан с туризмом: иностранцы, особенно из Азии и Европы, включают мавзолей в маршруты по историческим местам Москвы.

Ограниченный график работы (10:00–13:00, вторник–воскресенье, кроме понедельника и пятницы) и бесплатный вход также влияют на распределение потоков.