Кому удалось разгадать тайну захоронения графа Дракулы

В Италии, возможно, удалось разгадать тайну захоронения Влада III Цепеша, более известного как граф Дракула. По мнению местных исследователей, знаменитый вампир-аристократ был похоронен в сердце Неаполя - в церкви Санта-Мария-ла-Нова.

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Согласно общепринятому мнению, Влад Цепеш, вероятно, был обезглавлен в битве, а его голова отправлена в Константинополь. Считается, что его тело покоится в монастыре Снагов недалеко от Бухареста (Румыния). Однако правдивость этого факта нередко оспаривается.

Впервые идея о том, что Дракула похоронен в Неаполе, возникла в 2014 году, когда некоторые итальянские ученые при поддержке экспертов из Таллинского университета пришли к этому сенсационному выводу. Исследователи утверждали, что граф не погиб в бою, а был взят в плен турками и впоследствии выкуплен собственной дочерью Марией Бальса, усыновленной неаполитанской семьей, в которой она укрылась, спасаясь от турецких преследований.

Мария Бальса затем привезла в Италию своего отца Влада и после его смерти похоронила его в гробнице тестя Маттео Феррилло, которая находится в капелле Турболо в Санта-Мария-ла-Нова. Именно на этой гробнице была найдена таинственная надпись, датируемая XVI веком, которую наконец-то удалось расшифровать.

Новость озвучил накануне директор неаполитанского монументального комплекса Санта-Мария-ла-Нова, профессора Джузеппе Реале. По его словам, текст является надгробным панегириком самому Дракуле. В распоряжение издания Il Mattino попали несколько расшифрованных фрагментов: "Влад, правитель валахов", "император румын и валахов", "Михаил VIII Палеолог", "он был убит дважды", "он убежал", "и снова жил", "от своих врагов", "и в месте, где он был похоронен", "он был почитаем как мученик", "он ушел с миром", "всегда хваля Бога".

Данное открытие может существенно изменить представление о фигуре Дракулы, а его могила в Неаполе может в ближайшее время стать местом паломничества для всех любителей вампирской тематики.