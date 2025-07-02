Международный день собак: какие праздники отмечают 2 июля

2 июля - Международный день собак. Он отмечается во многих странах с 2012 года. Цель праздника - обратить внимание общества к проблеме бездомных животных.

Еще сегодня - Международный день спортивного журналиста. Именно в этот день в 1924 году была образована Международная ассоциация спортивной прессы. Сейчас она объединяет 160 национальных союзов журналистов из 130 государств мира.

В народном календаре - Зосима и Иов. На июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому люди старались попусту не беспокоить насекомых. В этот день также вспоминали святого Иова. Этому праведнику молились об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.

Также 2 июля - Всемирный день НЛО, День сюрпризов и День дирижабля.