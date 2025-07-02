Ипотека в СССР: что это было на самом деле

Стать обладателем кооперативной квартиры в советские годы мог практически любой житель большой страны. Для этого требовалось проявить терпение и накопить вполне приличную сумму на так называемый первый взнос.

Советская ипотека

Стать обладателем кооперативной жилплощади можно было уже в 1925 году. Первые жилищные кооперативы в СССР появились практически чуть ли не сразу после основания государства. Существовали они вполне успешно целое десятилетие — ровно до того момента, пока Иосиф Сталин не посчитал ЖСК бесполезным «наростом».

В 1958 году было принято постановление «О жилищно-строительной и дачной кооперации». С этого момента в стране начался «кооперативный бум».

Вплоть до 1982 года срок оплаты был ограничен 15 годами. Далее его увеличили ещё на 10 лет.

В Советском Союзе квартиры давали бесплатно, но это не отражалось на популярности кооперативов. Чаще всего такой услугой пользовались особенно нетерпеливые граждане — те, кто не хотел стоять в очереди на получение жилья. Ещё один «бонус»: отделка кооперативных квартир, как правило, была более качественной.

Жилищный вопрос

Вначале первый взнос составлял 30% от стоимости жилья. К 1962 году для вступления в ЖСК требовалось погасить уже до 40% цены будущей квартиры.

Так, по состоянию на начало 60-х годов потенциальный владелец однокомнатной квартиры должен был разом внести примерно 1400 рублей. Если же приобреталась кооперативная «двушка», то будущий владелец готовил уже до 2300 рублей.

В эти же годы рабочий мог зарабатывать по 150 рублей в месяц, но около третьей части приходилось отдавать за кооперативное жильё. И это после нескольких лет «откладываний» финансовых средств!

Несмотря на то, что скопить несколько тысяч было довольно проблематично, членами кооперативов становились именно рядовые граждане. Советский истеблишмент предпочитал получать в собственность квартиры, рассчитывая на свои связи.

Полезные знакомства вполне могли помочь стать обладателем жилплощади без очереди. Влезать на десятилетия в долги, естественно, властной верхушке не хотелось. Тем более, полученная по блату квартира делала владельца ещё статуснее в глазах окружающих.