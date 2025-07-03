Почему 3 июля в народе называют Паутинным днем

В православном календаре 3 июля - день святого мученика Мефодия, епископа Патарского. Его казнили за почитание Христа в начале IV века. В народном календаре это день Мефодия Перепелятника или просто Паутинный день.

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В древности по этому дню предсказывали погоду на остаток лета. Если паук не плетет сейчас паутину, то дождливыми будут июль и август. Если, напротив, плетет сети, жди тепла и солнца.

В этот день пауков не трогали, тем более не убивали. Считалось, что так можно самому сильно пострадать, да еще и привлечь неудачу в дом. Если в этот день паутина прилипла к одежде, повезет еще больше, чем если вляпаешься в экскременты домашних животных. Паук на паутине спустился вам на голову, плечо или туловище - жди хорошие новости, а заметили паука, ползающего по одежде, - впереди большие приобретения.

Заметить сейчас паука на окне - к неожиданным деньгам, а у порога - к не менее неожиданным гостям. Ряд примет в этот день связан с эхом. В этот день, загадав желание, отправлялись в лес и громко кричали. Если отголосок был чистым и звонким - сбудется загаданное. А отвечало эхо глухим звуком - жди непогоду и расстройство в планах. В этот день не рассказывали об успехах и не игнорировали интуицию, считалось, что иначе можно нажить беды. Не тратили в этот день средства, отложенные на "черный день", поскольку верили, что грядут тогда большие убытки.

Не оставляли на столе пустую посуду, чтобы не голодать год. И не выносили мусор, считалось, что иначе можно поссориться. Если в этот день дождь пошел - еще полтора месяца дожди будут. Перепел близко от людей летает - суровая зима будет. Клевер листья сложил - дождь будет.