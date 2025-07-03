Пес-татарин объявился в Башкирии и покорил соцсети

Трехлетний доберман по кличке Рей из Нефтекамска стал звездой соцсетей после того, как хозяева показали, как он выполняет команды на татарском языке. Видео с командой «куян» (заяц), на которую Рей принимает забавную позу, собрало тысячи лайков, передает News Bash.

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По словам хозяйки Элины, пес выучил татарский язык случайно: она говорила на татарском по телефону, чтобы не возбуждать питомца словом «гулять». Но Рей оказался слишком умен и просто запомнил новые слова.

Теперь доберман реагирует не только на команды «утыр» (сиди) и «ят» (лежи), но и стал своего рода амбассадором татарского языка. Пользователи соцсетей шутят, что «детей не могут научить татарскому, а тут собака».

Элина уже планирует сделать из Рея настоящего пса-полиглота, обучив его командам и на других языках. Возможно, уже скоро он будет выполнять трюки по команде на башкирском или английском.

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