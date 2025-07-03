На чьи деньги Емельян Пугачев воевал с Екатериной II

Емельян Пугачёв, предводитель крупнейшего крестьянского восстания в истории России (1773–1775), вошел в летописи как символ народного бунта против крепостнического гнета и произвола властей. Его движение, охватившее огромные территории от Урала до Поволжья, потрясло основы Российской империи при Екатерине II. Однако восстание такого масштаба требовало значительных ресурсов: оружия, продовольствия, лошадей и денег. Кто же финансировал Пугачёва? Были ли это только народные массы, или за его спиной стояли иные силы?

© В. Перов. "Суд Пугачёва"

Причины и масштабы восстания

Восстание Пугачёва (1773–1775) вспыхнуло в условиях глубокого социального кризиса в Российской империи. Крепостное право достигло пика своей жестокости, налоги и рекрутские наборы истощали крестьян, а произвол помещиков и местных властей вызывал массовое недовольство. Казаки Яика (современная река Урал), недовольные ограничением своих вольностей, стали ядром восстания. Емельян Пугачёв, выдавая себя за «чудом спасшегося» императора Петра III, сумел объединить крестьян, казаков, работных людей уральских заводов и народы Поволжья (башкир, татар, калмыков).Восстание охватило огромные территории, включая Оренбург, Казань и Самару, и на пике насчитывало десятки тысяч участников. Для такой масштабной кампании требовались значительные ресурсы: от оружия и боеприпасов до продовольствия и денег для подкупа или поощрения сторонников. Историки сходятся во мнении, что финансирование восстания было многогранным и опиралось как на внутренние, так и, возможно, на внешние источники.

Народная поддержка: крестьяне и казаки

Основным источником ресурсов для Пугачёва стали сами участники восстания — крестьяне, казаки и работные люди. Казаки Яика, инициировавшие бунт, предоставляли лошадей, оружие и продовольствие из собственных запасов. Крестьяне, присоединявшиеся к восстанию, приносили с собой продукты, скот и деньги, собранные в деревнях. В захваченных городах и селах пугачёвцы конфисковывали имущество помещиков, казенные склады и церковные ценности. Например, при взятии крепостей, таких как Оренбург или Казань, повстанцы захватывали казенные деньги, оружие и продовольствие.

В захваченных территориях Пугачёв организовывал сбор «добровольных» податей с населения, что позволяло поддерживать армию. Эти ресурсы, хотя и были нестабильными, составляли основу финансирования на начальном этапе восстания.

Конфискации и грабежи

Пугачёвцы активно использовали трофеи, захваченные у помещиков, купцов и местных властей. В захваченных городах, таких как Саранск или Пенза, повстанцы разграбляли помещичьи усадьбы, казенные склады и купеческие лавки. Конфискованные деньги, драгоценности, ткани и продукты шли на нужды армии. Например, в Казани в июле 1774 года пугачёвцы захватили значительные запасы оружия и продовольствия, что позволило продолжить наступление.

Однако грабежи не были систематическим источником финансирования. Они вызывали хаос и отталкивали часть населения, особенно зажиточных крестьян и купцов, которые могли бы поддержать восстание. Александр Пушкин в своих записках отмечал, что грабежи часто были стихийными и плохо организованными, что создавало проблемы для Пугачёва.

Поддержка уральских заводов и работных людей

Уральские горнозаводские рабочие, многие из которых были приписными крестьянами, стали важной силой восстания. Они не только присоединялись к Пугачёву, но и предоставляли ресурсы: металл, оружие, порох и даже самодельные пушки. Заводы, такие как Ижевский или Златоустовский, становились базами повстанцев, где производилось вооружение. Работные люди также собирали деньги и продовольствие для армии Пугачёва.

Поддержка заводов была ключевой для восстания, так как обеспечивала повстанцев необходимыми материальными ресурсами. Это позволяло Пугачёву вести затяжные осады, например, Оренбурга, длившуюся с октября 1773 по март 1774 года.

Народы Поволжья

Башкиры, татары, калмыки и другие народы Поволжья активно поддерживали Пугачёва, видя в нем освободителя от имперского гнета. Башкирские лидеры, такие как Салават Юлаев, предоставляли воинов, лошадей и продовольствие. Эти народы также собирали деньги и ресурсы в своих общинах, чтобы поддержать восстание. Например, башкирские деревни поставляли скот и зерно, что помогало прокормить армию.

Эта поддержка, однако, была нестабильной, так как национальные группы часто преследовали свои интересы, что иногда приводило к конфликтам внутри армии Пугачёва.

Гипотеза о внешнем финансировании

Существует версия, что восстание Пугачёва могло получать поддержку от внешних сил, заинтересованных в ослаблении Российской империи. В XVIII веке Россия вела войны с Османской империей и Речью Посполитой, и некоторые историки предполагают, что турецкие или польские агенты могли оказывать Пугачёву финансовую или материальную помощь. Например, в записках французского дипломата Шарля де Линь, находившегося в Польше, упоминаются слухи о том, что Пугачёв мог получать деньги через посредников на южных границах.

Однако эта гипотеза не имеет убедительных документальных подтверждений.