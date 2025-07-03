Британский стоматолог раскрыл 500-летнюю тайну рисунка да Винчи

Британский стоматолог Рои Мака Суини смог разгадать многовековую математическую загадку, скрытую в знаменитом рисунке Леонардо да Винчи "Витрувианский человек". Его исследование показало, что эта работа отражает тот же архитектурный принцип, который часто встречается в природных формах.

Эскиз, созданный Леонардо около 1490 года, изображает мужчину с разведенными руками и ногами, вписанного одновременно в круг и квадрат. Рисунок стал частью научных изысканий художника, связанных с поиском гармонии в строении человеческого тела. Вдохновлен он был трудами древнеримского инженера Марка Витрувия, утверждавшего, что симметрия человеческого тела соответствует архитектурным канонам, используемым при строительстве храмов.

Несмотря на то что Витрувий предложил теоретическую модель наложения фигур, сам способ ее практической реализации до сих пор оставался загадкой. Леонардо блестяще визуализировал эту идею, но не оставил объяснений относительно метода. Более 500 лет ученые пытались выяснить, каким образом да Винчи добился такой точности в изображении пропорций тела. Возникали разные предположения, включая гипотезу о применении золотого сечения, но ни одна из них не давала полного и точного объяснения.

Теперь, благодаря исследованию лондонского дантиста Рори Мака Суини, появилась наиболее убедительная версия разгадки. Он обратил внимание на ранее не замеченный геометрический элемент: равносторонний треугольник, сформированный нижней частью ног фигуры на рисунке. Сам Леонардо отметил этот элемент в сопроводительном тексте. Мак Суини сопоставил его с так называемым "треугольником Бонвилля" - анатомической структурой, важной в стоматологии и физиологии челюстно-лицевой области.

Использование обнаруженного равностороннего треугольника позволило точно определить соотношение между длиной стороны квадрата и радиусом окружности на рисунке. Полученное значение оказалось в пределах 1,64-1,65 - что удивительно близко к универсальному коэффициенту, характерному для построения устойчивых и эффективных структур в живой природе, приблизительно равному 1,633.

По мнению Рори Мака Суини, это совпадение неслучайно: оно указывает на то, что Леонардо обладал глубоким интуитивным пониманием устройства живого организма задолго до появления современных научных знаний.