Биолог рассказал, как вырастить грибы на даче

Кандидат биологических наук и эксперт в области микологии, Михаил Вишневский поделился советами по культивированию маслят, подберезовиков и других лесных грибов на приусадебном участке. Как вырастить на участке грибы, он рассказал изданию Pravda.ru.

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Секрет успеха прост: необходимо воссоздать максимально приближенные к лесным условия в саду.

Важно, чтобы на участке росли лесные деревья, такие как сосны, ели, березы или осины, а не только сирень или яблони. Часто достаточно наличия сосен и берез. Ключевым моментом является систематическое внесение в почву грибов, которые естественно произрастают под этими деревьями. Для березы это могут быть подосиновики, подберезовики и белые грибы, а для сосны - маслята и белые грибы. При соблюдении этих условий, в течение периода от года до 25 лет, можно ожидать появления грибов, объясняет миколог.

Вишневский скептически относится к предлагаемым в продаже «готовым спорам» лесных грибов, предназначенным для выращивания в саду.

«Продукция, представленная в магазинах, часто является обманом. Пакеты с надписями «белые грибы», «рыжики», «маслята», «трюфели» и так далее вводят в заблуждение. Большинство ценных лесных грибов, живущих в симбиозе с деревьями, не смогут вырасти без своего дерева-партнера, и их невозможно вырастить в пакетике с землей. Это целая индустрия обмана», — утверждает биолог.

Для «заселения» участка подходят грибы разной степени зрелости, в том числе и не обязательно перезревшие. Если шляпка гриба раскрыта, и видны пластинки или трубочки, это означает, что он, вероятно, уже начал распространять споры. Традиционные методы, такие как замачивание грибов в воде с добавлением дрожжей или сахара, не оказывают существенного влияния на успешность приживаемости грибницы. Это скорее народные мифы, нежели эффективные способы для колонизации корней деревьев грибницей, резюмировал ученый.