Народные приметы на 6 июля 2025 года

В православном календаре вспоминают мученицу Агриппину и чудотворный образ Владимирской иконы Божией Матери. В народном календаре отмечают несколько праздников: Аграфены Купальницы, Ивана Купалы.

В этот день обязательно нужно было искупаться, желательно в реке или озере. Иначе весь год будут преследовать неудачи. Чтобы точно последовать этому правилу, было такое правило: в тихую намешивали грязь с водой и обливали этой смесью родных и близких из ковша, тогда волей-неволей приходилось идти смывать грязь в воду. Было принято чистить в этот день колодцы, считалось, что тогда вода не испортится. Чтобы был богатый урожай, варили специальную кашу - "обетную". Варили ее из ячменя и угощали ей бедных.

Опасались в этот день находить мертвую птицу, считалось, что так ссору можно к себе приманить. Принято было надевать обновки, тогда весь год и проходишь в новом. Считалось, что в этот день поздоровавшийся незнакомец может стать приятелем. Покупка обуви в этот день обещает дальнюю дорогу. Праздник Купальницы обладал большой магической силой, поэтому многие в это время гадали. Вечером обязательно жгли костры и прыгали через них. Считалось, что так можно болезни отвадить.

Если идет дождь - жди резкое похолодание. Цветы к земле клонятся - засуха надвигается. Птицы в земле купаются - пойдет дождь. Если гречиха еще невысокая - овса много будет. Репу на Купальницу посеешь, она быстро уродится.