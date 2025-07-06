Прусские древности: кирха Нойхаузен

Сегодня «Прусские древности» отправятся в город-спутник Калининграда, расположившийся в 7 километрах к северу от столицы региона. Здесь, в городе, ныне носящим имя советского воина, павшего в боях за Пруссию, расположены два памятника — кирха и орденский замок, расположенные в четверти километра друг от друга. Начнем мы с кирхи Нойхаузена, ныне – Новоапостольской церкви Гурьевска.

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neuhousenkirche

История города Нойхаузен начинается с XIII века. Именно тогда здесь появился рыцарский замок Нойхаузен, к которому мы вернемся в следующем выпуске. На момент нашего визита (июнь 2023 года) он активно реставрировался, превращаясь из бывшей автобазы в объект туризма. Скажем только, что в 1946 году Нойхаузен стал Гурьевском, в честь погибшего при штурме Пиллау 22 апреля 1945 года генерал-майора Степана Гурьева, за три дня до гибели ставшего Героем Советского Союза.

С временем же возникновения кирхи в различных источниках наблюдается путаница. Одни говорят, что храм появился в 1292 году, другие — в XIV веке. На самом деле в этом случае (как и часто — в отношении многих древнрусских храмов) обе группы источников правы. Просто первые говорят о появлении кирхи как юридического понятия, как прихода с деревянным храмом. Вторые пишут о ныне существующем каменном здании, которое построено уже в XIV веке.

Традиционно дадим слово покойному Анатолию Бахтину, главному певцу прусских древностей:

«Построена из необработанных валунов с кирпичными углами, представляет собой правильный прямоугольник без хоров. С юга — притвор с круглоарочной дверью в прямоугольном профилированном проеме. Рядом ризница, а с востока — фамильный склеп. С запада — башня, первый этаж которой сложен из валунов, верхние этажи кирпичные. С западной стороны башни позже пристроены два мощных кирпичных контрфорса, покрытых черепичной крышей. Они образуют мощный защитный притвор, в который ведет стрельчатая дверь. Флюгер на башне 1819 г. Внутри кирхи на восточной стене было написано, что роспись стен проводилась в 1851 г. Деревянный потолок в форме бочкового свода, на который была нанесена имитация крестового свода. Алтарь и кафедра обновлены в 1867 г. Алтарная утварь XVII–XVIII вв. Кафедра в стиле барокко 1697 г. Крестильная капелла с позолоченной резьбой конца XVII в. Орган 1716 г. Исповедальня 1696 г.»

Добавим, что фотографии утраченных росписей сохранились и ныне изданы.

Послевоенная судьба кирхи сложилась относительно счастливо. До 1963 года храм использовался как клуб с кинозалом, затем был переоборудован в склад, но перед этим был отремонтирован. С 1964 года — редкий случай для кирх Пруссии — храм поставлен на учет и охрану как памятник архитектуры.

Проект Visitprussia цитирует паспорт на памятник, составленный в декабре 1964 г. главным архитектором проекта Центральных научно-реставрационных мастерских Министерства культуры СССР Б.Л. Альтшуллером:

«Общее состояние здания удовлетворительное. а. Фундаменты. Специального обследования фундаментов не производилось. Отсутствие в стенах здания трещин и существенных деформаций дает основание полагать, что состояние фундаментов удовлетворительное».

В 1970-1980-х годах склад-кирха горела два раза и постепенно разрушалась, несмотря на статус памятника архитектуры. Однако в 1991 году храм был передан Новоапостольской общине и за полтора года отреставрирован, а в 1993 году открыт для верующих. С 2007 года кирхе присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.