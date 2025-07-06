Как сложилась судьба советского генерала Алексея Антонова

В ноябре 1943 года была учреждена высшая военная награда орден «Победа. За все время в СССР его получили только девять маршалов, один Верховный главнокомандующий и один генерал. Его фамилия Антонов. Это человек, который всегда стоял за спиной Иосифа Сталина. Специальный корреспондент «МИР 24 Глеб Стерхов выяснял, почему Антонова называют главным стратегом Победы.

В кабинете Сталина архитектор той самой Победы генерал Антонов, соавтор всех операций Великой Отечественной войны. Август 1941 года разгар немецкого блицкрига. Генерал Антонов пока еще начальник штаба Южного фронта. За плечами организация призыва в Киеве. А сейчас его войска противостоят румынским союзникам Гитлера. У Красной армии пока ни единого контрнаступления. Оборона трещит по швам.

Меньше чем за месяц он разработал и осуществил первое наступление Красной армии в Великой Отечественной. Его войска отбили Ростов-на-Дону.

«Это была на самом деле очень громкая пощечина, потому что это не какой-то мелкий райцентр отбили, это отбили очень крупный и важный город, отметил военный историк Михаил Поликарпов.

Родился будущий военачальник в 1896 году в Гродно в семье командира артиллерийской батареи царской армии. В свидетельстве о рождении национальность тогда не указывали. Вместо нее рукой священника вероисповедание.

«Во-первых, это православный священник выдал. Указано звание и ФИО родителей, какого вероисповедания. Вот написано: 26 артиллерийской бригады штабс-капитан Иннокентий Алексеевич Антонов. Иннокентий Алексеев сын Антонов. Православного вероисповедания. И законная жена его Терезия Ядвига Ксаверьева дочь, Римско-католического вероисповедания, рассказал член семьи генерала армии А. И. Антонова, родственник Ольги Лепешинской Александр Китник.

В Гродно целый зал в Музее воинской славы об Антонове. И школа в его честь.

«На фотографиях вы можете увидеть родителей Алексея Иннокентьевича Антонова. Иннокентий Алексеевич и Тереза Ксаверьевна. Также у него была сестра Людмила, рассказал учащийся 7 «Б класса средней школы № 11 им. генерала армии А. И. Антонова Евгений Коньков.

Мама, родом из Лидского уезда, часто говорила с сыном на родном польском. Отец прекрасно знал французский. Сын оба языка выучил. Ему было 12, когда умер отец, а вскоре и мать. С ее кончиной и выдача пенсии за отца прекратилась. Он уехал в Петроград. Здесь ему как неимущему сыну офицера разрешили бесплатно окончить гимназию. Он хотел быть математиком. И даже поступил на физмат Петроградского университета. Закончить не удалось денег на оплату учебы не было. Он пошел работать на завод, а потом Первая мировая. И его мобилизовали.

Он прошел ускоренные курсы прапорщиков. Участвовал в боях, был ранен, за проявленную храбрость получил орден Святой Анны. А потом революция и расформирование частей Русской императорской армии. В 1918 году Антонов уволился в запас. Ровно через год его опять призвали, но уже в Красную армию.

«Антонов говорил, что для него Красная армия олицетворяла Родину, то есть он выбрал эту сторону в гражданской войне.

В гражданскую Антонов сражается в Новороссийске и Крыму. Участвует в планировании операции по форсированию озера Сиваш.

С тех пор вся его жизнь будет связана с армией и штабной работой. В Великую Отечественную Антонов постоянно искал новые решения. В 1942 году, будучи начальником штаба Закавказского фронта, предложил формировать дивизии по национальному признаку. Именно он рекомендовал Военному совету фронта создать горные батареи реактивных систем залпового огня. Так его и заметили на самом верху. Начальник Генштаба Александр Василевский лично предложил Антонову стать его замом и возглавить Оперативное управление Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза. Главная цель ведомства подготовка и осуществление военных операциий. Это включает в себя огромное количество задач.

«Оно занималось оперативным планированием, то есть планированием боевых операций на краткосрочную перспективу. Второе, занималась в режиме 7 на 24 сбором информации по всему советско-германскому фронту.

«Если Генеральный штаб мозг армии, оперативное управление это мозг Генерального штаба.Там самые подготовленные специалисты всегда находятся. Но Оперативное управление непосредственно разрабатывает и контролирует ведение боевых действий.

«Антонов, как это принято у нас говорить, поставил работу Генерального штаба. До его прихода сменилось семь начальников оперативных отделов! И ни один из них до Антонова наладить этой работы не смог. Антонов смог!

«С одной стороны, он был педант. Такие мелочи, на первый взгляд, эта история с тремя папками, они до сих пор в Генеральном штабе, три цветных папки до сих пор так и используются, хотя уже прошло 80 лет, отметил член семьи генерала армии А. И. Антонова Александр Китник.

Речь идет о папках, с которыми Антонов ходил к Сталину на доклад. В красной срочные проекты приказов о переброске войск, срочные сводки. В синей то, что может подождать: доводы и предложения. Зеленая папка для документов о награждениях, повышениях в должности и кадровых перестановках. Это было так удобно, что и сейчас в ходу. А еще он наладил систему доставки информации с разных участков фронта и заставил всех использовать одинаковые оперативные карты местности и сил противника.

«Разные использовались символы, разная стилистика составления карт. Иной раз без человека, который непосредственно участвовал в ее создании, разобраться было невозможно. Антонов выстроил работу так, что все карты делались единообразно. И вот эта резкая смена качества работы оперативного правления, естественно, не ускользнула от вождя, рассказал кандидат исторических наук Алексей Исаев.

За время войны он был у Сталина 283 раза. Это больше, чем кто-либо из руководящего состава Вооруженных сил СССР, и больше, чем все командующие всех фронтов за все время войны вместе взятые.

В 1943 году Алексей Антонов убедил Сталина отказаться от предложения Хрущева нанести по немцам упреждающий удар. Замысел оправдался. Он до метра расчертил глубокую линию обороны. Об нее и стачивались немецкие войска. Вторая часть его плана наступление на измотанного противника.

«Мы били врага так, как раньше вот делали немцы. Искусно, танковыми кулаками, концентрическими ударами, которые все так любят. И Антонов это все спланировал замечательно, подчеркнул историк, член Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

«Подпись Антонова на очень многих документах ставки идет рядом с подписью Сталина. Это уже рубеж 1943-44-го годов. Сталин-Антонов, Сталин-Антонов идут практически сплошняком, сказал кандидат исторических наук Алексей Исаев.

А иногда и подпись только одного Антонова от имени всей ставки, а фамилия Сталина указана рукой того же штабиста, что записывал распоряжения.С открытием второго фронта задача Антонова согласовывать действия союзников. Он стал одним из главных экспертов на Ялтинской конференции 4 февраля 1945 года. Он прямо там произвел расчеты, какими силами после капитуляции Германии можно будет разбить японцев. Этот план был реализован почти без корректировки. Результат всего за три недели Советский Союз не только покончил с дальневосточным агрессором, но и вернул назад все, что отдала Российская империя в ходе русско-японской войны.

Звания маршала он так и не получил, как и Героя Советского Союза. Зато стал единственным генералом, награжденным высшим военным орденом СССР «Победа. Кроме Антонова, все 14 орденоносцев были в звании не ниже маршала, а также Героями Советского Союза. Его главная награда в жизни была сама Победа. А еще супруга, которую встретил уже после смерти Сталина, в 1956 году. Ольга Лепешинская, прима Большого театра и любимая балерина генералиссимуса. Ей без года 40. Ему вот-вот 60. Случайное знакомство у гостиницы «Советская.

«Однажды был прием в «Советской. Я вышла из ресторана, там ступеньки, пошел дождь. А я в платье. А рядом со мной стоит генерал. Я не знаю, что он Антонов. А он не знает, что я Лепешинская. Он мне сказал: «А ваша машина где? А не было машин. Я говорю: «Нет. «Вы не позволите мне вас отвезти? А я должна была уехать на дачу. И когда уже мы сели в машину, я увидела, что это все-таки очень красивый человек. И несмотря на то, что он был генерал, у него не было никакого пузика. Чувствую я: мое сердце растаяло. И когда мы доехали до дачи, мне вдруг вспомнилось, что мне нужно было быть обязательно дома, в Москве! И он повез меня обратно.

После войны он руководил созданием военного блока стран Варшавского договора, возникшего в ответ на образование НАТО. Вместе с супругой прожили семь лет. Когда Антонова не стало из-за сердечного приступа, Ольга Лепешинская ушла со сцены и даже от горя на время потеряла зрение.

А архитектора Великой Победы, генерала армии Алексея Антонова похоронили в некрополе Кремлевской стены рядом с другими советскими героями и могилой генералиссимуса Сталина, перед которым именно его, «антоновским карандашом и были нарисованы на карте Генерального штаба те самые направления Великой Победы.