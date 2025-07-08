Зачем Ленин подарил Турции гору Арарат

Зачем на самом деле Ленин подарил Турции гору Арарат
Гора Арарат, согласно легенде, на склонах которой лежат остатки Ноева ковчега, считается символом Армении. Однако, фактически вершина находится на территории Турции. Государственная граница прошла таким причудливым образом в 1921 году по решению Владимира Ленина. У создателя первого в мире социалистического государства были свои планы на Турцию. Но их подкорректировал основатель современной Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.
Вместе мы сила?
Некоторое время после Октябрьской революции события в Закавказье развивались в отрыве от того, что происходило в России. В 1918 году появилось независимое государство Араратская республика (Армения). В августе 1920 года страна получила шанс существенно расширить свою территорию за счёт восточной Анатолии с Трапезундом, Эрзурумом и озером Ван. Но осуществить задуманное помешал Мустафа Кемаль Ататюрк, который возглавил турецкое освободительное движение. Мало того, что турки смогли отбить нападение армян, так ещё и умудрились перейти в наступление.
Параллельно с Арменией войну развязали РСФСР и Азербайджанская ССР. Уже к концу 1920 года независимая Армения существовать перестала. На её месте образовалась Армянская ССР.
После этого возник вполне очевидный вопрос – установка границ. Решать его взялись победители: большевики и кемалисты.
Договор, который ничего не стоил
С целью наладить отношения с соседями с Кемалем вступил в личную переписку Владимир Ленин. Он считал лидера турецкого освободительного движения выгодным союзником. На самом же деле, утверждают некоторые историки, Ленин рассчитывал, что в будущем Турция станет очередной социалистической республикой. Так полагать Ленину позволили обещания Ататюрка:
«Мы принимаем на себя обязательство соединить всю нашу работу и все наши военные операции с российскими большевиками, имеющими целью борьбу с империалистическими правительствами и освобождение всех угнетённых из-под их власти».
В марте 1921 года в Москве состоялось подписание «Договора о дружбе и братстве». В соответствии с этим документом Турции перешла вся Карская область.
Для Ататюрка подписанный документ оказался фактически «филькиной грамотой». К 30-м годам Турция окрепла и в поддержке СССР она уже не нуждалась. Дружеские отношения с Советским Союзом были разорваны. Такая «дружба» Москвы с Анкарой в итоге негативно сказалась и на армянах, и на русских-молоканах, которые населяли Карскую область.