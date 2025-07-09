«По-моему» или «по моему»: как избежать ошибки

Согласно ВЦИОМ, 97 процентов россиян считают важным соблюдение правил русского языка. В то же время средний балл владения родным языком, по собственным оценкам, у опрошенных составил 3,9 из максимально возможных пяти. Одна из частых ошибок в письменной речи — это неверное употребление в предложениях слов «по-моему» и «по моему». «Лента.ру» рассказывает, как правильно пишется слово, приводит советы преподавателя и предлагает тест для самопроверки.

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«По-моему» или «по моему»: как правильно пишется

Слово «(по)моему» может писаться двумя способами: с дефисом и без. Но на практике часто возникают ошибки, потому что правильное написание зависит от контекста, а также от того, какой частью речи оно является.

«По-моему» — вводное слово . Оно выражает личное мнение, является синонимом слов «на мой взгляд», «я думаю», «как мне кажется». После него обычно ставится запятая.

. Оно выражает личное мнение, является синонимом слов «на мой взгляд», «я думаю», «как мне кажется». После него обычно ставится запятая. «По моему» — это предлог «по» с притяжательным местоимением «моему». Оно отвечает на вопрос «по чьему?» и указывает на принадлежность, следование чьему-либо плану, желанию или образу.

В зависимости от контекста, верными считаются два варианта написания: «по-моему» или «по моему». А вот слова «помоему» не существует

Разница между этими вариантами не только орфографическая, но и смысловая. Правильный выбор зависит от того, что именно нужно выразить.

Когда правильно писать «по-моему»

«По-моему» (с дефисом) может являться наречием или выступать в роли главного вводного слова. Оно выражает субъективное мнение, оценку или впечатление говорящего и может иметь следующие значения:

«как я думаю»;

«на мой взгляд»;

«согласно моему мнению»;

«как мне кажется».

Наречия, образованные от прилагательных и существительных, обычно пишутся слитно или раздельно. Однако есть и исключения, рассказала «Ленте.ру» филолог Ольга Щерба.

«Нужно запомнить, что наречия с приставкой "по-", образованные от притяжательных местоимений (мой, твой, наш, ваш) и оканчивающиеся на -ому/-ему, всегда пишутся через дефис: по-моему, по-твоему, по-нашему, по-вашему», — сказала она.

Наречие или вводное слово «по-моему» пишется через дефис в любом случае

Примеры предложений со словом «по-моему»

По-моему, мы имеем дело со злодеем. (Вводное слово = Я считаю, что...)

Он поступил по-моему. (Наречие = Он поступил так, как я считаю правильным / как я хотел).

Сделай по-моему. (Наречие = Сделай так, как я говорю / как я хочу).

Когда правильно писать «по моему»

Слово «по моему» (раздельно, без дефиса) — это предлог и притяжательное местоимение в дательном падеже. Оно указывает на принадлежность чего-либо говорящему. Отвечает на вопросы «по чьему?» или «по какому?».

«После "по моему" должно быть существительное (явное или подразумеваемое), к которому относится местоимение "моему"», — обратила внимание Ольга Щерба.

Примеры предложений со словом «по моему»

Дом построили по моему проекту. (По чьему проекту? По моему проекту).

Скучаю по моему брату. (По чьему брату? По моему брату).

Он провел рукой по моему лицу. (По чьему лицу? По моему лицу).

Девушка спела песню по моему желанию. (По чьему желанию? По моему).

По моему мнению, это правильно. (По чьему мнению? По моему мнению).

Как проверить себя

Филолог Ольга Щерба рекомендует проверять, нужен ли дефис в «(по)моему» несколькими способами.

Проверка заменой

Попробуйте заменить выражение на синонимы: «на мой взгляд», «я считаю», «как я думаю». Если замена возможна, используйте «по-моему» (с дефисом).

Пример: По-моему, сегодня жарко. (На мой взгляд, сегодня жарко.)

Проверка вопросом

Можно задать вопрос «по чьему?» или «по какому?».

Если после «по моему» логически подразумевается или стоит существительное, нужно писать раздельно.

Пример: Я скучаю (по чьему дому?) по моему дому.

В каких предложениях чаще всего ошибаются

Ошибка 1: Пропуск дефиса во вводном слове / наречии

Самая частая ошибка при написании «по-моему» происходит из-за того, что люди не распознают вводное слово, выражающее мнение («я думаю»). Они ошибочно принимают конструкцию за предлог «по» с местоимением «моему», что приводит к пропуску дефиса, рассказала Ольга Щерба.

Неправильно: По моему, он опаздывает. (Здесь имеется в виду «я думаю»).

По моему, он опаздывает. (Здесь имеется в виду «я думаю»). Правильно: По-моему, он опаздывает.

Ошибка 2: Постановка дефиса там, где нужно раздельное написание

Причина ошибки в том, что пишущий, по привычке, механически ставит дефис, как в слове «по-моему» (когда выражает мнение), не анализируя структуру предложения.

«В результате дефис появляется там, где нужно раздельное написание», — пояснила филолог.

Неправильно: Я тоскую по-моему дому. (Здесь имеется в виду «по моему дому»).

Я тоскую по-моему дому. (Здесь имеется в виду «по моему дому»). Правильно: Я тоскую по моему дому. (Здесь явно видно существительное «дому», к которому относится местоимение «моему», поэтому предлог «по» пишется раздельно).

Ошибка 3: Путаница с «по моему мнению»

Пишущий видит слово «мнение», выражающее личную точку зрения, и ошибочно приписывает ему правило дефисного написания, характерное для наречия «по-моему».

Неправильно: По-моему мнению, это ошибка. (Или, реже, помоему мнению).

По-моему мнению, это ошибка. (Или, реже, помоему мнению). Правильно: По моему мнению.

«В данном случае "мнению" — это существительное, а "моему" — местоимение в дательном падеже, отвечающее на вопрос "по чьему мнению?". Это требует раздельного написания. Сравните с аналогичной конструкцией: "По мнению экспертов" (никто не напишет "по-мнению")», — обратила внимание филолог.

Ошибка 4: Когда существительное после «по моему» подразумевается, но не сказано явно

Люди часто пишут «по моему» раздельно, думая, что тут есть слово «мнению». Но если «мнению» нет, то «по-моему» становится вводным словом, и нужно писать через дефис.