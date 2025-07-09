«По-моему» или «по моему»: как избежать ошибки

«По-моему» или «по моему»: как правильно пишется?
Согласно ВЦИОМ, 97 процентов россиян считают важным соблюдение правил русского языка. В то же время средний балл владения родным языком, по собственным оценкам, у опрошенных составил 3,9 из максимально возможных пяти. Одна из частых ошибок в письменной речи — это неверное употребление в предложениях слов «по-моему» и «по моему». «Лента.ру» рассказывает, как правильно пишется слово, приводит советы преподавателя и предлагает тест для самопроверки.
«По-моему» или «по моему»: как правильно пишется
Слово «(по)моему» может писаться двумя способами: с дефисом и без. Но на практике часто возникают ошибки, потому что правильное написание зависит от контекста, а также от того, какой частью речи оно является.
- «По-моему» — вводное слово. Оно выражает личное мнение, является синонимом слов «на мой взгляд», «я думаю», «как мне кажется». После него обычно ставится запятая.
- «По моему» — это предлог «по» с притяжательным местоимением «моему». Оно отвечает на вопрос «по чьему?» и указывает на принадлежность, следование чьему-либо плану, желанию или образу.
В зависимости от контекста, верными считаются два варианта написания: «по-моему» или «по моему». А вот слова «помоему» не существует
Разница между этими вариантами не только орфографическая, но и смысловая. Правильный выбор зависит от того, что именно нужно выразить.
Когда правильно писать «по-моему»
«По-моему» (с дефисом) может являться наречием или выступать в роли главного вводного слова. Оно выражает субъективное мнение, оценку или впечатление говорящего и может иметь следующие значения:
- «как я думаю»;
- «на мой взгляд»;
- «согласно моему мнению»;
- «как мне кажется».
Наречия, образованные от прилагательных и существительных, обычно пишутся слитно или раздельно. Однако есть и исключения, рассказала «Ленте.ру» филолог Ольга Щерба.
«Нужно запомнить, что наречия с приставкой "по-", образованные от притяжательных местоимений (мой, твой, наш, ваш) и оканчивающиеся на -ому/-ему, всегда пишутся через дефис: по-моему, по-твоему, по-нашему, по-вашему», — сказала она.
Наречие или вводное слово «по-моему» пишется через дефис в любом случае
Примеры предложений со словом «по-моему»
- По-моему, мы имеем дело со злодеем. (Вводное слово = Я считаю, что...)
- Он поступил по-моему. (Наречие = Он поступил так, как я считаю правильным / как я хотел).
- Сделай по-моему. (Наречие = Сделай так, как я говорю / как я хочу).
Когда правильно писать «по моему»
Слово «по моему» (раздельно, без дефиса) — это предлог и притяжательное местоимение в дательном падеже. Оно указывает на принадлежность чего-либо говорящему. Отвечает на вопросы «по чьему?» или «по какому?».
«После "по моему" должно быть существительное (явное или подразумеваемое), к которому относится местоимение "моему"», — обратила внимание Ольга Щерба.
Примеры предложений со словом «по моему»
- Дом построили по моему проекту. (По чьему проекту? По моему проекту).
- Скучаю по моему брату. (По чьему брату? По моему брату).
- Он провел рукой по моему лицу. (По чьему лицу? По моему лицу).
- Девушка спела песню по моему желанию. (По чьему желанию? По моему).
- По моему мнению, это правильно. (По чьему мнению? По моему мнению).
Как проверить себя
Филолог Ольга Щерба рекомендует проверять, нужен ли дефис в «(по)моему» несколькими способами.
Проверка заменой
Попробуйте заменить выражение на синонимы: «на мой взгляд», «я считаю», «как я думаю». Если замена возможна, используйте «по-моему» (с дефисом).
Пример: По-моему, сегодня жарко. (На мой взгляд, сегодня жарко.)
Проверка вопросом
Можно задать вопрос «по чьему?» или «по какому?».
Если после «по моему» логически подразумевается или стоит существительное, нужно писать раздельно.
Пример: Я скучаю (по чьему дому?) по моему дому.
В каких предложениях чаще всего ошибаются
Ошибка 1: Пропуск дефиса во вводном слове / наречии
Самая частая ошибка при написании «по-моему» происходит из-за того, что люди не распознают вводное слово, выражающее мнение («я думаю»). Они ошибочно принимают конструкцию за предлог «по» с местоимением «моему», что приводит к пропуску дефиса, рассказала Ольга Щерба.
- Неправильно: По моему, он опаздывает. (Здесь имеется в виду «я думаю»).
- Правильно: По-моему, он опаздывает.
Ошибка 2: Постановка дефиса там, где нужно раздельное написание
Причина ошибки в том, что пишущий, по привычке, механически ставит дефис, как в слове «по-моему» (когда выражает мнение), не анализируя структуру предложения.
«В результате дефис появляется там, где нужно раздельное написание», — пояснила филолог.
- Неправильно: Я тоскую по-моему дому. (Здесь имеется в виду «по моему дому»).
- Правильно: Я тоскую по моему дому. (Здесь явно видно существительное «дому», к которому относится местоимение «моему», поэтому предлог «по» пишется раздельно).
Ошибка 3: Путаница с «по моему мнению»
Пишущий видит слово «мнение», выражающее личную точку зрения, и ошибочно приписывает ему правило дефисного написания, характерное для наречия «по-моему».
- Неправильно: По-моему мнению, это ошибка. (Или, реже, помоему мнению).
- Правильно: По моему мнению.
«В данном случае "мнению" — это существительное, а "моему" — местоимение в дательном падеже, отвечающее на вопрос "по чьему мнению?". Это требует раздельного написания. Сравните с аналогичной конструкцией: "По мнению экспертов" (никто не напишет "по-мнению")», — обратила внимание филолог.
Ошибка 4: Когда существительное после «по моему» подразумевается, но не сказано явно
Люди часто пишут «по моему» раздельно, думая, что тут есть слово «мнению». Но если «мнению» нет, то «по-моему» становится вводным словом, и нужно писать через дефис.
- Неправильно: По моему, лучше пойти завтра.
- Правильно: По-моему, лучше пойти завтра.