Аляска: когда на самом деле там появились первые русские

Аляска на протяжении двух веков была частью Российской империи, став важным этапом в истории русского освоения Америки. Официально датой начала колонизации считается 1741 год, связанный с экспедицией Витуса Беринга, но существуют предания и косвенные свидетельства, указывающие на более ранние контакты. Среди них — легенды о том, что на Аляску приплывали русские поморы и новгородцы задолго до официального открытия.

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Предания о поморах и новгородцах

Согласно устным традициям, сохранившимся среди северных народов и упоминаемым в фольклоре Поморья, русские мореходы — поморы и новгородцы — могли достигать берегов Аляски через Северный Ледовитый океан ещё в XVI–XVII веках. Поморы, известные своими навыками судовождения в Арктике, использовали кочи — прочные корабли, способные выдерживать суровые условия. Легенды гласят, что они, охотясь на морского зверя, пересекали Берингов пролив, обменивались с алеутами и эскимосами и даже оставляли следы своего присутствия. Новгородцы, чья торговая экспансия простиралась на северо-восток, также могли участвовать в этих экспедициях, используя свои знания о дальних морских путях. Эти предания, хотя и не подкреплённые письменными документами того времени, находят отголоски в рассказах коренных народов Аляски, где упоминаются «белые люди с востока», приплывавшие на лодках задолго до прихода крупных экспедиций. Историки считают, что такие контакты могли происходить в период ослабления Новгородской республики в XV–XVI веках, когда часть мореходов могла отправляться на поиски новых территорий.

Ранние контакты: до официальной экспедиции

Помимо легенд, есть свидетельства о более поздних, но всё ещё предшествующих официальной дате, визитах. После завоевания Сибири русские промышленники и казаки к началу XVIII века достигли Чукотки. Летописи упоминают экспедиции Афанасия Шестакова в 1725–1730 годах, направленные на исследование северо-восточных рубежей. Хотя Шестаков погиб в бою с чукчами, некоторые исследователи предполагают, что его подчинённые могли достичь побережья Аляски, обмениваясь с местными жителями. Эти контакты, однако, были спорадическими и не задокументированы официально.

Экспедиция Беринга и официальная дата

Официально первые русские появились на Аляске 16 июля 1741 года во время Второй Камчатской экспедиции. Корабли «Святой Пётр» под командованием Витуса Беринга и «Святой Павел» под руководством Алексея Чирикова достигли берегов Аляски. Чириков высадился 15–16 июля на юго-востоке, став первым подтверждённым русским, ступившим на эту землю. Экспедиция, организованная по приказу Петра I, положила начало систематическому освоению региона промысловиками и торговцами, такими как Григорий Шелихов и Александр Баранов, что закрепило 1741 год как официальную дату колонизации.

Доказательства раннего присутствия

Археологические находки поддерживают идею о более ранних контактах. На Аляске обнаружены предметы русского происхождения — железные ножи, бусы и обломки посуды, датируемые 1730-ми годами или даже раньше. Эти артефакты могли быть принесены чукчами, алеутами или самими русскими мореходами. Этнографические данные также указывают на знания коренных народов о «белых людях», появлявшихся до экспедиции Беринга. Историк Ричард Пирс предположил, что к 1732 году отдельные группы русских охотников могли пересекать Берингов пролив, а предания о поморах и новгородцах могут быть их отголоском.

Колонизация и развитие

После 1741 года началась активная колонизация. В 1784 году Григорий Шелихов основал первое постоянное поселение на о. Кадьяк, а Российско-Американская компания позже превратила Аляску в центр пушного промысла. Однако успех колонизации мог опираться на знания, накопленные во время ранних, неофициальных экспедиций, включая возможные походы поморов и новгородцев.