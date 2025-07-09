Почему после войны Минск не хотели восстанавливать

15-е июля 1945-го. Минский железнодорожный вокзал. Вечер. Вроде все, как всегда, но воздух словно пропитан напряжением: ждут высокого гостя. Среди встречающих — первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Пантелеймон Пономаренко. Наконец гудок паровоза, состав замедляет ход и останавливается.

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Из воспоминаний П.Пономаренко:

«Из вагона вышли Сталин, Молотов, Берия... Они поздоровались и, сопровождаемые мною и моими коллегами, проследовали из конца в конец длинного перрона, рассматривая по дороге развалины города. Затем вышли на площадь».

Игорь Воропанов

Экскурсовод

«Сегодня на привокзальной площади возвышаются две высокие башни, но тогда, в 1945-м, Иосиф Сталин их не увидит: эти 11-этажные жилые дома работников Белорусской железной дороги начнут строить в 1947 году. Возведут за семь лет. В 1954-м железнодорожники уже заселятся. Спроектированы башни известным советским архитектором Борисом Рубаненко. Левую украшает литой герб БССР, а правую — большие немецкие трофейные часы. Диаметр циферблата — 3,5м. Длина минутной стрелки – 1,7м. Не зря эти башни называют Воротами Минска».

Редко выезжающий из страны Сталин в июле 1945-го направлялся в побежденную Германию — на Потсдамскую конференцию. Путь лежал через Минск. На привокзальной площади глава государства помахал рукой собравшимся и обратился с короткой речью.

Николай Смехович

Доктор исторических наук

«Сталин тогда сказал, что таких масштабов разрушений, как в Беларуси, он не видел. Руины произвели на вождя сильное впечатление».

Остановка Сталина в Минске продлилась 25 минут. Но этот визит, по сути, решил судьбу города: по приглашению вождя Пономаренко сел в вагон высокого гостя и сопровождал его до Бреста. По дороге обсуждали, с чего начать восстановление столицы.

«Сталин сделал упор на промышленность, — отмечает Николай Смехович. — Если восстановить ее, то будут и рабочие. А значит, и жилье, и социальная сфера, и прочее».

В 1944-м советское правительство ассигновало на восстановление хозяйства БССР 490,7 млн рублей. В 1945 — 1 млрд 200 млн рублей.

Годом позже, в апреле 1946-го, в Минск для оценки ущерба прибудет миссия ООН — ЮНРРА. Вердикт будет однозначным.

«Американская делегация тщательно все изучила, оценила и сделала вывод, что БССР является самой пострадавшей, подчеркиваю — самой пострадавшей от немецкой оккупации республикой», — рассказывает Николай Смехович.

В ценах 1940-го года БССР в целом потеряла материальных ресурсов на 75 млрд советских рублей (более 30 бюджетов Беларуси). На эти деньги можно было построить около 50 городов с населением в 250 тысяч человек в каждом. В современном эквиваленте сумма ущерба составляет более 500 млрд долларов.

По линии ЮННРА Беларусь получит гуманитарную помощь на сумму 61 млн долларов. Почти половина придется на продукты питания, а поставленную иностранную технику будут использовать для расчистки улиц и на строительстве промышленных предприятий. Но первыми свою помощь и поддержку окажут братские республики и города: из Москвы и Ленинграда будут везти в Беларусь учебную литературу. Из Среднеазиатских республик — шерсть и хлопок. Помогут кадрами и оборудованием.

В 1944-м — первой половине 1945-го БССР получит полные комплекты оборудования для автомобильного, велосипедного, инструментального и стекольного заводов в Минске. В новых цехах появятся станки, присланные из Днепропетровска, Урала, Москвы, Новосибирска. Вернутся на рабочие места молодые рабочие, уезжавшие учиться на заводы Алтая и Сталинграда.

В результате бомбежек из 825 зданий, расположенных в центральной части города, уцелело лишь 80. Но прежде, чем разбирать завалы и начинать строительство, необходимо было очистить улицы и здания от мин и снарядов: уходя, враг буквально напичкал город взрывчаткой.

Юлия Ковалева

Заведующая отделом Музея истории города Минска

«Город фактически представлял такое минное поле, где были и противотанковые, и противопехотные мины, авиабомбы. И вместе с армией, конечно, двигались и саперы». «Величественный памятник конструктивизма — Дом правительства — сохранился только благодаря быстрому наступлению советских войск, — рассказывает экскурсовод Игорь Воропанов. — Когда сюда после освобождения Минска 3 июля 1944 года вошли советские саперы, удалось предотвратить огромный взрыв. Представьте: было обезврежено более 180 авиабомб, более 200 двухсоткилограммовых фугасных бомб. Практически все здание было заминировано – лифты, холлы».

Порой эхо той войны докатывается и до наших дней. Так, в начале 2000-х при строительстве здания Национальной библиотеки саперы обезвредили более сотни артиллерийских снарядов. В апреле 2017-го прямо в центре Минска во время работ по демонтажу здания «БелЭкспо» была обнаружена немецкая авиабомба. Вес снаряда — 250 килограммов. Разлет осколков при взрыве — до двух км. А тогда, в 1944-м, на разминирование Минска ушло несколько месяцев. Работали 1200 саперов.

Два больших заряда были заложены под мост через реку Свислочь. В оперном театре саперы обнаружат 25 ящиков со снарядами и гранатами, а также 16 авиабомб. 750 кг взрывчатки обезвредят в здании ЦК КП(б)Б. Противник готовил к подрыву и Дом Красной армии (ныне Дом офицеров).

Более 80% города в руинах. Практически полностью уничтожено трамвайное движение. Разрушены водопровод и канализация. Утрачены навсегда музейные, библиотечные и архивные фонды. Вывезено гитлеровцами оборудование. Сперва Минск даже не хотели восстанавливать – была идея перенести столицу в другое место.

Виктория Чурило

Ведущий научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны

«Город Могилев, например, вполне рассматривался. Но на уровне высшего руководства Беларуси было принято решение наиболее сложное, но морально наиболее верное — оставить Минск на старом месте».

Если до войны в Минске проживало 240 тыс. человек, то к моменту освобождения — к июлю 1944-го — в столице осталось лишь порядка 50 тыс. Но на расчистку завалов вышло все трудоспособное население – от военных до гражданских: школьники и домохозяйки, профессора и студенты. Техники не хватало. Разбирали руками.

«Первый массовый выход минчан на восстановительные работы состоялся 8 октября 1944 года. Это было воскресенье. И воскресник он назывался», — рассказывает заведующая отделом Музея истории города Минска Юлия Ковалева.

В тот день на разборе завалов работало порядка 33 тысяч минчан. Тогда удалось собрать в руинах более 1 млн штук целого кирпича, тысячу тонн металла, огромное количество бутового камня и щебня. Все это немногим позже будет использовано повторно — пойдет на возрождение Минска.

Леонид Еремин

Инженер-строитель, конструктор, участник восстановления Минска, ветеран войны

«Я приехал в Минск в 1945-м. Город мне показался полностью разрушенным. Это ужас какой-то! Но уже тогда я увидел на улице Советской копошащихся людей, которые из руин — из руин! — кирками, голыми руками выбирали кирпич. И складывали в стопочки для строительства наших гигантов — Тракторного и Автомобильного завода».

С конца 1944 года на МАЗе начали «отверточную» сборку грузовиков GMC, Mack и Studebaker. Комплектующие поставляли из США по ленд-лизу. Первый минский «Studebaker» сошел с конвейера 7 ноября 1944 года. Всю шло на нужды фронта. К марту 1945-го МАЗ собирал более тысячи машин в месяц, а уже в августе было принято решение создать на базе автосборочного полноценный автозавод. К 1946-у были восстановлены и отстраивались заново тракторный завод, хлебозавод «Автомат», радиозавод им.Молотова, электростанция.

На расчистке завалов каждый трудоспособный минчанин должен был отработать определенное количество часов. А между бригадами даже устраивали соцсоревнования.

«Были установлены определенные трудовые нормы: для взрослых людей, у которых 8-часовой рабочий день, — 30 часов в месяц. Для студентов — 15 часов», — рассказывает заведующая отделом Музея истории города Минска Юлия Ковалева.

Было создано «Управление по восстановлению города Минска». Оно включало в себя три треста. Эти учреждения организовали спецкурсы для минчан, где обучали, как правильно разбирать завалы, как соблюдать нормы безопасности. Каждому участнику выдавали специальную книжку. В ней указывались личные данные, место работы и должность, а также на каких участках был задействован.

«Предприятия привлекали своих сотрудников для расчистки территорий этих предприятий. Это тоже было решено засчитывать в отработку. Люди иногда участвовали в восстановлении собственных домов, что тоже учитывалось», — поясняет Юлия Ковалева.

Жилищный вопрос стал еще одной глобальной проблемой в послевоенном Минске. Чтобы подать сигнал близким, вернувшимся с фронта по довоенным адресам, минчане оставляли надписи прямо на руинах.

«В первые послевоенные годы горожане жили в подвалах, землянках, в полуразрушенных зданиях – ютились где получалось, — рассказывает экскурсовод Игорь Воропанов. — Были развернуты палаточные лагеря. Один из таких располагался возле Театра им. Я.Купалы. Есть известное фото, сделанное в 1944 году: посреди палаток стоит мать с грудным ребенком. Снимок стал символом возрождения жизни, надежды на будущее возрождение Минска».

После войны в Минске, как и во многих других городах Беларуси, на одного человека выделялось не более 3 кв. м жилья.

Продуктов не хватало. Действовала карточная система. Одевались кто во что горазд. Выручала минская барахолка.

«Демобилизованные были в шинелях, в военной форме. А народ ходил на барахолку. Самой лучшей одеждой считались фуфайка и кирзовые сапоги», — вспоминает инженер-строитель, конструктор, участник восстановления Минска, ветеран войны Леонид Еремин.

Отдельной бедой стала разрушенная канализация. Уличные уборные не выдерживали нагрузку.

«Маленькие очистные сооружения и поля фильтрации находились на нынешней площади Ванеева. Там тогда еще ничего застроено не было. И вонючка эта стояла», — рассказывает Леонид Еремин.

Справились. Решили вопрос и с водоснабжением. За десятилетия работы на счету Леонида Еремина и его группы — более тысячи объектов по всей стране: Дворец спорта и завод эндокринных препаратов, сети прачечных и химчисток. Обувные и мебельные фабрики. Дома быта и Минский цирк. Но самой первой работой Еремина стала набережная Свислочи.

«Река после войны была запружена банками, неразорвавшимися снарядами. Непосредственно до набережной руки дошли лишь в 1955-м. Главной задачей было обозначить красоту Свислочи, рядом с которой уже был построен телецентр, — вспоминает Леонид Еремин. — Мы повторили московскую набережную. Украсили двумя большими шарами и ротондой. И когда я проезжаю мимо, всегда смотрю — это ж первая моя работа! В моем возрасте за девяносто мне радостно от того, что там встречается молодежь и жизнь продолжается».

После Победы в 1945-м к восстановительным работам привлекут порядка 100 тысяч немецких военнопленных. Отстраивать то, что разрушили, они буду пять лет, после чего советское правительство разрешит им вернуться в Германию.

Военнопленные работали на строительстве тракторного завода, штаба Белорусского военного округа, Министерства госбезопасности. Восстанавливали архитектурный комплекс на Круглой площади (ныне площадь Победы), жилые дома.

«Среди военнопленных было много специалистов: инженеры, техники, строители, — отмечает доктор исторических наук Николай Смехович. — Дисциплинированные, квалифицированные — они работали с немецкой педантичностью».

Окончательно Минск расчистят лишь к 1956 году. Но еще в 1944-м будет брошен клич лучшим архитекторам Советского Союза.

«И Лангбард, который еще в Минске до войны работал. Также Щусев, Колли, Рубаненко, — рассказывает заведующая отделом Музея истории города Минска Юлия Ковалева. — Они приехали в Минск в командировку — изучали разрушения и то, что сохранилось. И разработали эскиз-идею восстановления центральной части города Минска. Она была принята еще в 1944 году».

Архитекторы сочли: народу-победителю требуется торжественная архитектура, поэтому остановились на неоклассицизме. Эта идея и легла в основу генплана, который утвердили в 1946-м.

Этот проект генерального плана в формате планшета 5х5м был установлен в городе на пересечении улиц Володарского и Советской на обозрение всем жителям — чтобы они видели, каким будет город.

Архитекторы взяли лучшее из мировой архитектуры.

«Посмотрите на наш Дворец профсоюзов. Это же как Афинский Акрополь! А стадион «Динамо» — это как Колизей. Это действительно дворцы. Они строились как дворцы для народа», — говорит Юлия Ковалева.

Первым построенным на проспекте зданием станет Министерство госбезопасности. Затем будут Нацбанк, жилой дом с кинотеатром, почтамт, ГУМ. Проектами и чертежами поделились ленинградцы. Потому во многом и похожа главная улица Минска на Невский проспект.

«В июле 1944-го центральная улица Минска — ул.Советская — практически вся была в руинах. Восстанавливали город и руками многих рабочих советских республик, — рассказывает экскурсовод Игорь Воропанов. — Кстати, в некоторые здания Минска в ансамбле площади Победы — например, по нынешнему проспекту Независимости, 31 — встроены два кирпича из дома Павлова. Это знаменитый дом в Сталинграде (сейчас Волгоград). Там во время Сталинградской битвы в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов».

До войны Минск не изобиловал зелеными зонами. И этот пробел решили устранить — разбили парки и скверы.

За 1948-1954 гг. в Минске высадили почти 260 тысяч деревьев, свыше миллиона кустов, 40 тыс. плодовых деревьев.

«Вдоль проспекта высадили 25-летние липы. 700 деревьев привезли из различных парков и скверов. В основном, из Западной Беларуси», — отмечает заведующая отделом Музея истории города Минска Юлия Ковалева.

Самым главным объектом Минска стал памятник Победы. Открыли его в 1954-м. Место выбрали неслучайно. Это сердце проспекта. Наиболее видимая его часть. Высота обелиска — 38 метров. Он увенчан трехметровым орденом Победы. Над созданием монумента работали скульпторы Заир Азгур, Андрей Бембель, Алексей Глебов, Сергей Селиханов и архитекторы Владимир Король и Георгий Заборский.

«Кто бы знал, что идею этого памятника Георгий Заборский вынашивал еще в далеком 1942 году. В июле 1942-го он получает ранение и после полугода госпиталей его направляют в город Троицк Челябинской области на реабилитацию и дальнейшее лечение. И вот уже в этом госпитале на обрывках бумаги, газет, на бинтах он рисует эскиз монумента Победы в Минске. Медсестры смотрели на него, как на сумасшедшего, но это был творческий порыв интеллигента, архитектора, — рассказывает экскурсовод Игорь Воропанов. — И однажды госпиталь посетил 1-й секретарь Челябинского обкома Николай Патоличев и распорядился простынями отгородить для архитектора отдельный угол, создав тем самым своебобразную мастерскую. А спустя годы — в 1954-м — Заборский и Патоличев встретятся в Минске на открытии памятника Победы».

Именно здесь, у монумента Победы, в 1961-м вспыхнет первый в Беларуси Вечный Огонь. Как символ скорби по каждому третьему белорусу, погибшему в годы войны. Как символ гордости, что город выстоял и возродился. Город-герой Минск.