Таосский гул: загадка самого необъяснимого явления на Земле

Существует целый ряд аномальных явлений, которые описывают как низкочастотный гул, различимый не всеми людьми. Чаще всего его сравнивают со звуком дизельного двигателя, работающего на холостых оборотах. Источник же этого странного звука удается определить далеко не всегда. Взять, к примеру, так называемый Таосский гул.

Таосский гул

Таосским гул назвали по месту его локализации — американскому городу Таос (штат Нью-Мексико). Возникающий периодически низкочастотный звук местные жители сравнивают со звуком движения тяжелой техники по автомагистрали. Вот только есть одно но — никаких крупных магистралей вблизи населенного пункта нет. Нет здесь также и аэропортов, а над городом не пролегают маршруты воздушных судов. В общем, объяснить происхождение гула вроде бы нечем.

Только для своих

Самое интересное, что сам гул слышат в основном только местные жители. И изредка — приезжие. Можно предположить, что дело в генетических особенностях местного населения или в том, что оно попросту «прислушалось» и научилось вычленять гул из множества других окружающих звуков. Можно бы было списать явление на заговор все придумавших горожан, которые подобным образом привлекают туристов. Но гул удалось зарегистрировать.

Что это такое

Вообще подобные звуковые аномалии крайне редко удается записать на микрофон. С Таосским гулом получилось, что позволило ученым убедиться в подлинности звука и рассчитать его частоту — около 60 Гц. Правда, к решению загадки происхождения звука это не особенно приблизило — появилось лишь несколько гипотез.

Ряд ученых объясняет таинственный звук движением литосферных плит в глубине планеты. Ну а слышимым он становится из-за какого-то резонанса, может быть полостей, расположенных под городом. Рассказывают, что примерно похожий шум такой же частоты фиксировался и в глубине Кольской сверхглубокой, когда туда опускали микрофоны. Другая популярная версия — гул проходящих над городом высоковольтных линий электропередач.

Впрочем, есть и куда более экзотические теории. Так часть религиозных жителей США считает, что это звук Иерихонских труб, предвещающих апокалипсис.