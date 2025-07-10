Берлин на четверых: зачем Сталин пустил союзников в столицу Третьего рейха

Как западный сектор столицы Третьего рейха стал катализатором холодной войны

Возврату не подлежит

На встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля в феврале 1945 года в Ялте было решено, что брать Берлин будет Красная армия. Однако уже 1 апреля Черчилль написал президенту Рузвельту:

«Русские армии на юге, судя по всему, наверняка войдут в Вену и захватят всю Австрию. Если мы преднамеренно оставим им и Берлин, хотя он и будет в пределах нашей досягаемости, то эти два события могут усилить их убеждённость, которая уже очевидна, в том, что всё сделали они. Поэтому моё мнение таково, что с политической точки зрения мы должны вклиниться в Восточную Германию настолько глубоко, насколько это возможно, и, разумеется, захватить Берлин, если он окажется в зоне досягаемости».

А особо усердно убеждать американцев необходимости не было. Ещё 25 марта генерал армии США Джеймс Гейвин на совещании старших офицеров объявил о планах последнего «прыжка на Берлин». Согласно этому плану, 101-я американская парашютно-десантная дивизия должна была захватить берлинский аэропорт Гатов, 82-я парашютно-десантная дивизия - аэропорт Темпельгоф, а бригада 1-го британского парашютно-десантного корпуса - аэропорт Ораниенбург. Через несколько дней в Берлин должны были вступить англо-американские войска. Операцию намечалось начать через две недели.

Но столица Третьего рейха, как известно, была взята Красной армией. И только 4 июля 1945 года с разрешения советского командования в западные сектора Берлина вошли британские и американские войска, а вместе с ними французские части, которым союзники выделили сектор оккупации в Германии и свой сектор в Берлине.

Как бы там ни было, Сталина до сих пор упрекают за то, что он «пустил союзников в Берлин». На самом деле это был обмен территориями. Американцы вывели войска из Тюрингии и Саксонии, которые должны были войти в советскую зону оккупации по договорённости в Ялте. Любопытно, что через 15 лет канцлер ФРГ Конрад Аденауэр предложил провести обратный обмен - отдать ГДР Западный Берлин взамен на Тюрингию и Саксонию. Президент США Джон Кеннеди благосклонно отнёсся к этому плану, а вот советское правительство наотрез отказалось.

Окончательные границы секторов в Берлине были установлены 26 июля 1945 года. В результате в центре советской зоны оккупации образовался анклав, занятый войсками союзников. С западными зонами, отстоявшими на расстояние 180 километров, Западный Берлин связывали железная дорога и автомагистрали.

Сепаратная реформа

Границы секторов не охранялись, и из Восточного в Западный сектор можно было проехать на метро. Естественно, начались спекуляции в невиданных масштабах. Только в мае 1948 года через Берлин в западные зоны было вывезено свыше 1000 тонн алюминия, 500 тонн меди и большое количество других цветных металлов. Что стало следствием так называемой сепаратной денежной реформы, проведённой в западной зоне оккупации, о которой СССР предупредили всего за несколько часов.

И тут во всей красе проявляется экономическая составляющая конфликта. Западные державы обменивают деньги немцам по следующей схеме: 60 рейхсмарок по курсу 1:1, причём 40 марок меняли немедленно, а 20 через два месяца. Половину сбережений каждый мог поменять по курсу 1:10, вторая половина менялась по курсу 1:20. Пенсии, зарплаты, платежи и налоги пересчитывались 1:1.

Немцы, справедливо сочтя условия реформы грабительскими, бросились тратить сбережения там, где старые деньги ещё действовали - в советской зоне оккупации. В Берлине для этого просто достаточно было перейти на другую сторону улицы. И наступил хаос. Жители западной части города сметали с полок магазинов всё, что было. Наплыв денежной массы с Запада грозил экономике советской зоны оккупации масштабным кризисом.

Однако Великобритания и США видели в этом для себя только плюсы. Проведение сепаратной денежной реформы создавало угрозу наводнения советской оккупационной зоны, включая Берлин, обесцененными денежными знаками. Чтобы не допустить дезорганизации экономики советской зоны, были необходимы экстренные меры.

19 июня 1948 года Советская военная администрация (СВАГ) предупредила немецкое население, что ввоз в советскую зону и Берлин выпущенных в западных зонах денежных знаков запрещён, а с целью предотвращения расстройства экономики советской зоны будут приняты «и другие необходимые меры, вытекающие из создавшегося положения». В этот же день прекратилось движение пассажирских поездов между советской и западными зонами, закрылся доступ из западных зон в советскую зону для всех видов гужевого и автомобильного транспорта, перевозки водным путём допускались только с разрешения начальника Транспортного управления СВАГ и только после тщательного досмотра грузов и личных вещей судовых команд.

25-27 июня 1948 года в Белом доме прошло совещание. На нём обсуждали сложившуюся ситуацию. Американский президент вопреки мнению большинства своих советников принял решение оставаться в Берлине и направить в Германию бомбардировщики B-29, оснащённые ядерным оружием. При этом западные державы подняли шум об «усилении агрессивности Кремля», о «блокаде Берлина» и т.п. А в конце июня было объявлено об организации так называемого воздушного моста (люфтбрюкке) из западных зон в Берлин «для обеспечения его западных секторов продовольствием, топливом и сырьём».

Американцы и англичане действительно устроили воздушный мост в Западный Берлин. К перевозке были подключены 405 американских и 170 английских транспортных самолётов. За 343 дня блокады было совершено 277 264 полёта в Берлин и доставлено 2,35 млн тонн грузов. При транспортировке разбилось 19 самолётов. Советские ВВС не препятствовали полётам союзников.

Разные валюты - разные Германии

В свою очередь западные державы организовали контрблокаду советской зоны, прекратив поставки продовольствия, химикатов, стали и другой продукции. В известной степени события в Берлине ускорили создание в апреле 1949 года НАТО. И не только. 10 апреля 1949 года западные державы тайно и без согласия СССР передали часть своих полномочий так называемому Парламентскому совету. 8 мая в Бонне этот совет принял конституцию нового государства - Федеративной Республики Германия.

Создание ФРГ окончательно закрепило раскол Германии. Теперь СССР и восточногерманским левым силам ничего не оставалось, как создать своё правительство. 7 октября 1949 года на 9-й сессии Немецкого Народного Конгресса было принято решение о создании Германской Демократической Республики. Со временем между ФРГ и ГДР постепенно была образована хорошо охраняемая граница. Но между Западным и Восточным Берлином по-прежнему оставалось свободное сообщение. И бывшие союзники по антигитлеровской коалиции активно пользовались этой ситуацией.

В Западном Берлине были созданы специальные центры, занимавшиеся скупкой в ГДР оптических приборов, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, фарфора, художественных изделий и т.д. Контрабандным путём в больших количествах вывозились масло и мясо. Проводились и другие махинации. Так, количество меняльных контор в Западном Берлине возросло с 40 в 1949 году до 88 в 1961-м. Иными словами, Западный Берлин превратился в централизованный «чёрный рынок» внутри валютной сферы ГДР, в перевалочный пункт для организованной в широких масштабах контрабанды.

© На «чёрном рынке» в берлинском парке Тиргартен, август 1945 г.

Всё это дорого обходилось ГДР. По оценкам американского экономиста профессора Апеля, ущерб, нанесённый ГДР махинациями с обменным курсом и спекуляциями, составил с момента основания республики до 13 августа 1961 года не менее 13 млрд марок.

Охота на специалистов

Широкие масштабы приняло сманивание из ГДР на Запад квалифицированной рабочей силы «с целью обескровливания» республики. В Западной Германии, где в конце 1950-х годов на тысячу жителей приходилось 27 студентов (в то время как в ГДР - 50), не хватало инженеров, механиков, химиков, врачей и других специалистов.

Вербовкой специалистов в ГДР занимались в первую очередь крупные концерны. К примеру, «Телефункен» выплачивал сотрудникам своих предприятий за одного переманенного гражданина ГДР премию в 50 марок, а за крупного специалиста - до нескольких тысяч марок. Тем же занимались и представительства Круппа, кильской фирмы «Машиненбау АГ» и др.

При поддержке правительства ФРГ были созданы даже специальные организации, развивавшие невиданную активность в этой области. Так, они приглашали в Западный Берлин сотрудников конструкторских бюро и квалифицированных мастеров с предприятий ГДР для «обмена опытом» и «ознакомления с новинками техники» и побуждали их переехать в ФРГ.

Известный западногерманский экономист профессор Бааде подсчитал, что вербовка квалифицированной рабочей силы, а также сманивание технической интеллигенции нанесли ГДР ещё больший ущерб, чем манипуляции с обменным курсом и разного рода спекуляции. Ущерб этот он оценивал в 22,3 млрд марок.

Но на этом проблемы не исчерпывались. В Западном Берлине до 13 августа 1961 года работало, по официальным данным, приблизительно 63 тысячи жителей столицы ГДР. Создавая прибавочную стоимость на западноберлинских предприятиях и не внося никакого вклада в развитие ГДР, они в то же время пользовались всеми преимуществами социального законодательства республики (бесплатной медициной, детскими садами и школами, дешёвыми коммунальными услугами, а также получали пенсии по старости и инвалидности), в результате чего ГДР ежегодно теряла около 1 млрд марок.

Если подсчитать все потери, в том числе и косвенные, понесённые ГДР с момента её основания до взятия под контроль границы с Западным Берлином, то они составят, по данным профессора Апеля, огромную сумму - 83,3 млрд марок. Для сравнения: годовой бюджет ГДР в 1960 году составлял около 49 млрд марок, а совокупный валовой продукт республики за 1961 год - около 141 млрд марок. Сумма ущерба, причинённого ГДР в те годы, ненамного меньше репараций, которые должна была выплатить Германия после Первой мировой войны.

…В 1954 году был упразднён статус оккупации, с советских войск этот статус, соответственно, был также снят. Контроль Верховного комиссара СССР в Германии над деятельностью органов государственной власти на востоке Германии был прекращён. Правовые основы пребывания советских войск определялись Договором между ГДР и СССР от 20 сентября 1955 года.

В результате межправительственных переговоров в августе 1953 года в Москве Советский Союз освободил ГДР от уплаты оставшихся 2,5 млрд долларов репараций, передал ГДР последние 33 предприятия, находившиеся под советским управлением. Кроме того, советской стороной был предоставлен кредит и осуществлены дополнительные поставки товаров.

В июне 1961 года Хрущёв на встрече в Вене с президентом США Кеннеди предложил подписать мирный договор с обоими германскими государствами и предоставить Западному Берлину статус вольного города. Кеннеди отказался, причём даже не попытавшись выдвинуть какие-либо контраргументы. По всей видимости, США вполне устраивала неопределённость ситуации в Германии и постоянная балансировка на грани ядерной войны.

© Никита Хрущёв и Джон Кеннеди, Вена, июнь 1961 г.

После встречи с Кеннеди Хрущёв по согласованию с руководителем ГДР Вальтером Ульбрихтом решил установить на границе Восточного и Западного Берлина лёгкие защитные сооружения. Инициатива постройки бетонной стены принадлежала «германским товарищам».