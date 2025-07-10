Ангилья – крошечная британская территория в Карибском море, известная белоснежными пляжами и хорошими отелями. Когда-то ее экономика держалась на туризме, но во время пандемии поток отдыхающих иссяк, и деньги закончились.

На помощь пришел искусственный интеллект. Точнее, домен .ai, права на который принадлежат Ангилье. Все больше стартапов и IT-компаний стремятся зарегистрировать свой сайт с этим суффиксом – от openai.ai до нейросетей для монтажа.

Эти советские товары хотел купить каждый иностранец

Минимальная цена домена – 140 тысяч долларов, и в прошлом году на регистрации адресов остров заработал 32 миллиона. Для страны с населением 16 тысяч человек это 10% ВВП. На эти деньги Ангилья ввела бесплатную медицину для пожилых, отремонтировала аэропорт, построила школу и увеличила финансирование спорта.

Иногда, чтобы стать частью будущего, достаточно одного правильного адреса.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.