Когда Россия владела самой большой территорией

Россия, занимающая сегодня более 17 миллионов квадратных километров, является крупнейшей страной мира по площади. Однако её территория не всегда была такой обширной, и в разные исторические периоды границы государства значительно менялись. Когда же Россия достигла своего максимального территориального размаха?

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Формирование территории России началось с Киевской Руси (IX–XII века), которая охватывала земли вокруг Киева, Новгорода и других восточнославянских центров. Однако после монгольского нашествия и периода раздробленности Русь утратила значительную часть своих земель. Возрождение единого государства началось с Московского княжества в XIV–XV веках, которое постепенно присоединяло соседние земли.Ключевые этапы территориального роста России включают:

XVI–XVII века: освоение Сибири

В правление Ивана Грозного (1533–1584) Московское царство присоединило Казанское (1552) и Астраханское (1556) ханства, а также начало экспансию в Сибирь благодаря походам Ермака в 1580-х годах. К концу XVII века, при первых Романовых, Россия уже включала Западную и Восточную Сибирь, вплоть до Тихого океана.

XVIII век: эпоха Петра I и Екатерины II

При Петре I (1682–1725) Россия закрепилась на Балтийском побережье, присоединив Прибалтику (Эстляндию и Лифляндию) после Северной войны (1700–1721). Екатерина II (1762–1796) значительно расширила границы на западе, присоединив земли Речи Посполитой в ходе разделов 1772–1795 годов (современные Белоруссия, часть Украины и Литвы), а также Крым (1783) и Новороссию.

XIX век: максимальный размах империи

XIX век стал пиком территориального расширения Российской империи. После Наполеоновских войн (1812–1815) к России была присоединена Финляндия (1809) и Царство Польское (1815). В 1860-х годах Россия завершила покорение Кавказа, а в 1865–1885 годах присоединила Среднюю Азию (современные Казахстан, Узбекистан, Туркменистан). В 1867 году была продана Аляска, но в 1875 году Россия получила Южный Сахалин в обмен на Курильские острова.

Период наибольшей территории: конец XIX – начало XX века

Наибольшей по площади территория России была в конце XIX – начале XX века, в период расцвета Российской империи. К этому времени, примерно к 1880–1914 годам, империя занимала около 22,8 миллиона квадратных километров. Это включало:

Европейскую часть: от Балтийского моря до Урала, включая Финляндию, Польшу, Прибалтику, Белоруссию и Украину.

Сибирь и Дальний Восток: огромные территории от Урала до Тихого океана, включая Приамурье и Приморье, закреплённые по Айгунскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам с Китаем.

Кавказ и Среднюю Азию: земли Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан) и среднеазиатские ханства (Бухара, Хива, Коканд).

Зависимые территории: хотя Бухарский эмират и Хивинское ханство формально сохраняли автономию, они находились под протекторатом России и фактически входили в её сферу влияния.

Этот период, особенно правление Александра III (1881–1894) и Николая II (1894–1917), считается временем максимального территориального размаха. Российская империя простиралась от Финляндии на севере до Средней Азии на юге и от Польши на западе до Камчатки и Сахалина на востоке.

Уменьшение территории в XX веке

После пика в конце XIX – начале XX века территория России начала сокращаться. Первая мировая война (1914–1918) и последовавшая за ней Гражданская война (1917–1922) привели к потере значительных территорий. В 1918 году по Брестскому миру Советская Россия утратила Польшу, Финляндию, Прибалтику и часть Украины. Хотя в 1920-х годах СССР восстановил контроль над частью этих земель (Украина, Белоруссия, Закавказье), территории Финляндии, Польши и Прибалтики остались независимыми.

В 1945 году, после Второй мировой войны, СССР временно достиг площади, близкой к Российской империи, присоединив Прибалтику, Западную Украину, Западную Белоруссию, часть Восточной Пруссии и Южный Сахалин. Площадь СССР составляла около 22,4 миллиона квадратных километров. Однако после распада СССР в 1991 году Россия потеряла значительные территории (Украина, Белоруссия, Прибалтика, Средняя Азия, Закавказье), и её площадь сократилась до нынешних 17,1 миллиона квадратных километров.