Когда настоящего Петра I подменили «чужаком»

Легенда о подмене Петра I — одна из самых интригующих и стойких конспирологических теорий в российской истории. Согласно этой версии, царь Пётр якобы был заменён на чужака во время своего Великого посольства в Европу (1697–1698 гг.). Эта теория, несмотря на свою фантастичность, продолжает будоражить умы и порождать споры. Откуда же взялся этот слух, и почему он оказался таким живучим?

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Великое посольство и реформы Петра

Пётр I был фигурой, радикально изменившей облик России. Его реформы, направленные на модернизацию государства, армии, флота и общества, часто встречали сопротивление со стороны консервативной части общества. Особое значение в его правлении имело Великое посольство — длительное путешествие царя по странам Западной Европы, где он изучал передовые технологии, культуру и государственное устройство. Пётр вернулся из поездки в 1698 году, полный решимости внедрять западные порядки в России.

Однако возвращение царя совпало с началом радикальных преобразований, которые шокировали многих его подданных. Пётр ввёл европейский стиль одежды, обязал бояр брить бороды, реформировал календарь, армию и церковь. Эти изменения воспринимались как разрыв с традициями, что вызывало недовольство, особенно среди старообрядцев и консервативного боярства. Именно в этом контексте начали зарождаться слухи о подмене царя.

Истоки слуха

Слухи о подмене Петра I возникли почти сразу после его возвращения из Европы. Основной причиной стало резкое изменение поведения и внешности царя. Пётр, который до отъезда был известен как человек, уважающий русские традиции (хотя и с реформаторским духом), вернулся с явным предпочтением европейских обычаев. Его энергичное внедрение западных стандартов, включая моду, манеры и даже язык, вызывало у многих чувство, что перед ними другой человек.

Кроме того, физические изменения во внешности Петра также подогревали слухи. До посольства Пётр был описан как высокий, крепкий мужчина с типично русским обликом. После возвращения некоторые замечали, что он выглядел иначе: возможно, из-за европейской одежды, новой причёски или даже из-за стресса и болезней, перенесённых во время путешествия. В народе начали говорить, что настоящий Пётр умер или был убит за границей, а вместо него вернулся самозванец, которого подослали иностранцы, чтобы подчинить Россию.

Ещё одним фактором стало поведение Петра в отношении старообрядцев. Его репрессии против тех, кто отказывался принимать нововведения, включая запрет на ношение бороды и старообрядческие обряды, воспринимались как действия, чуждые русскому духу. В глазах противников реформ Пётр стал чуть ли не «антихристом», что только усиливало конспирологические настроения.

Роль старообрядцев и политических противников

Старообрядцы, пострадавшие от церковной реформы и гонений, сыграли ключевую роль в распространении слухов о подмене. Для них Пётр, отвергавший старые обряды и традиции, казался не просто реформатором, а человеком, одержимым чуждыми идеями. В их среде возникали апокалиптические настроения, и слухи о подмене царя идеально вписывались в эту картину. Некоторые старообрядческие тексты прямо называли Петра «чужаком» или «немцем», подразумевая, что он стал марионеткой иностранных сил.

Политические противники Петра, включая часть бояр и членов царской семьи, также могли способствовать распространению слухов. Например, в окружении царевны Софьи, сестры Петра, которая боролась за власть, могли поддерживаться подобные идеи, чтобы дискредитировать царя. Слухи о подмене становились удобным инструментом для подрыва авторитета Петра и мобилизации недовольных.

Документальные свидетельства и их интерпретация

Сторонники теории подмены часто ссылаются на некоторые исторические документы и свидетельства. Например, в письмах и хрониках того времени встречаются упоминания о том, что Пётр якобы сильно изменился после возвращения. Также указывают на его отказ от общения с первой женой, Евдокией Лопухиной, и на усиление влияния иностранцев при дворе, таких как Франц Лефорт и Патрик Гордон. Эти факты, однако, легко объясняются реальными историческими обстоятельствами: Пётр стремился к модернизации, а его личная жизнь и окружение изменились под влиянием новых идей и амбиций. Ещё одним аргументом сторонников теории подмены является якобы несоответствие портретов Петра до и после посольства. Однако искусствоведы объясняют это различием в стиле европейских и русских художников, а также естественным старением царя.