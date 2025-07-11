Самое загадочное место России: что происходит в Молебкинском треугольнике

На Земле существует множество загадочных мест, окутанных мистическим ореолом. Одним из таких мест является Молёбская аномальная зона или Молебкинский треугольник, расположенный на побережье реки Сылва в Свердловской области России. Эта территория, площадью 70 квадратных километров, ежегодно привлекает уфологов со всей страны и за ее пределами.

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В настоящее время аномальная зона Молебка превратилась в заказник, который привлекает посетителей как летом, так и зимой. Для них разработаны два десятка интересных маршрутов, а также имеются комфортабельные домики с баней для ночлега. У аномальной зоны даже есть свой собственный веб-сайт. Одной из местных достопримечательностей является Молельный камень, который является святым местом для коренных жителей края, таких как ханты-остяки, манси-вогулы и коми-пермяки. Вокруг Камня расположено несколько десятков аномальных мест, в которых свидетели утверждают, что они видели и слышали различные необъяснимые явления. Для мансийского народа эти места являются священными, они считают, что они охраняются духами и непознанными силами природы.

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Еще в 1789 году Александр Демидов, сын Григория Демидова, основателя первого медеплавильного завода в Молебке, в письме к своей жене отмечал "странные и необъяснимые явления", которые происходят в Молебке. Местные жители неохотно отвечали на вопросы Демидова о "спонтанных свечениях и всполохах" и только с предупреждением, что лучше не ездить к речке.

Знакомство с М-зоной у каждого любителя непознанного начинается с трех березок – они словно три сестрицы встречают гостей у входа на Центральную поляну. С виду – обычные деревья. Вот только температура их всегда выше, чем у других деревьев и окружающей среды. Потому и называют березки «теплыми». А еще на одной из них – табличка-воззвание к потомкам от первооткрывателя Молёбской Зоны, пермского геолога Эмиля Бачурина. Замеры температуры деревьев, кстати, неоднократно подтверждали, что они хотя бы на градус, но теплее. Почему? Остается загадкой.

Именно Эмиль Бачурин первым увидел в М-зоне «светящиеся шары» или плазмоиды. Зимой 1983 он обнаружил круглые следы диаметром более 60 метров и решил, что набрел на «секретный аэродром» гуманоидов. О его находке в статье «Аномальная зона» рассказал журналист «Молодой гвардии» Юрий Белов. Он рассказал читателям, что вышедший на скошенный луг геолог видел четкий круг, в котором трава была словно выжжена огромным утюгом.

Было в той статье и еще несколько интересных наблюдений, пересказанных со слов Бачурина. Например, что у зверей меняется поведение: лоси «скачут галопом», медведи перед спячкой «переходят на бег трусцой», а телята и коровы никак не хотят пастись на молебских лугах. Ночью – глаз не оторвать от синеватых полусферических свечений. В своем дневнике Эмиль Бачурин писал со слов трех охотников-очевидцев, что те как-то над горизонтом видели ярко-белый полудиск. Он на секунду завис. Вокруг него образовалась небольшая мерцающая кайма. Затем и сам «объект», и свечение вокруг него начали усиливаться.

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В 1990-е имя Эмиля Федоровича Бачурина было на слуху у всех, кто интересовался необъяснимым и верил в контакты с пришельцами. Сам Бачурин рассказывал, как однажды чуть не угостил сигаретой в лесу Невидимку. Именно Бачурин поведал газетчикам и всем интересующимся про встречу с гуманоидом в зеленом комбезе. Как только Эмиль Федорович произнес: «Эй!», пришелец «испарился», оставив загадочный след. «Ботинок, способных оставить на земле подобный отпечаток, в Союзе не делали», — утверждал первооткрыватель Молебки.

Затем вышла статья в «Советской молодежи», где рижский спецкорреспондент Павел Мухортов описывал свидетельства пожилой местной жительницы. Она якобы видела огромных людей без лиц, в черном облегающем трико. Двое косцов, работавших на лугу близ Молебки, подтвердили слова старухи: да, мол, видели, но лиц рассмотреть не смогли, потому как вместо голов у них было что-то вроде ведер.

Да и самому Мухортову посчастливилось не только повстречать пришельцев, но и «пообщаться» с ними. Один раз по пути к месту стоянки журналист увидел черный трехметровый силуэт. Он блуждал среди берез, высадившись, видимо, из своего корабля – висящих в небе «огромных гантелей с красными точками». В следующий раз Мухортов услышал «манящий в чащу голос» и увидел уже 4-метрового гуманоида, от прогулки которого валились деревья. Была в статье Мухортова описана и встреча с людьми-роботами: 4-метровыми женщинами и 2-метровыми мужчинами, которые шли по светло-зеленому фосфоресцирующему квадрату-коридору. Богатая фантазия позволила журналисту описать и многочисленные контакты с пришельцами – совместные посиделки у костра, разговоры об инопланетных страхах перед человеческими мыслями-бактериями, рукопожатия.

Старожилы Молебки сегодня не слишком любят рассказывать про инопланетян, зато о путешествиях во времени байки травят охотно. Особенно популярна история о кладоискателях. Ночью они разделились на две команды: одни остались у костра, другие – пошли на место копать. Через несколько часов ушедшая на поиски клада группа по рации сообщила о своем возвращении, но когда через 2 часа копатели к костру так и не пришли, их товарищи отправились на поиски. Позже они рассказывали, что приехали в селение, которого не было на карте. Казалось, что возвратились лет на 200 в прошлое: и обстановка, и жители, и манера их поведения не были современными. Вернулись к костру, где их уже ожидали товарищи. Предпринятые позже попытки найти загадочную деревню успехом не увенчались – будто сквозь землю провалилась.

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Одним из загадочных феноменов Молебки является так называемое «замороженное эхо». Например, слышится смех или разговор людей, вы подходите, а там – никого. Местные неоднократно рассказывали журналистам различные истории о «замороженном эхе». Вот одна из них: во время вечерних посиделок у костра услышали треск вездехода, на котором уехал за 3 км товарищ. Решили проверить. Доехали до стоянки – а приятель сидит, спокойно чаек попивает. Мотор у вездехода холодный, значит, как минимум час на нем никто не ездил. Феномен «замороженного эха» – потерянного во времени и пространстве звука – относится к одной из разновидностей хрономиражей, которые объяснить с научной точки зрения пока не удалось.

Кстати, механические и электрические устройства нормально работают в Молебке максимум сутки. Затем часы начинают спешить, подсветка приборов гаснет, аккумуляторы разряжаются и выходят из строя.

Бродит по Молебке и местный йети. Впервые следы его пребывания обнаружили у разорванной надвое коровы, внутренности которой кто-то поел лопатой, как ложкой. Найденный на месте клок волос отправили в лабораторию. Эксперты сказали: волос человеческий, но втрое толще обычного, длиной больше метра и настолько черный, что осветлять его пришлось 2 суток (обычный человеческий волос высветляется за 2 часа). Местные видели Снежного человека неоднократно, вот только не уверены – может, это был инопланетянин? Да и как тут разберешь, если неожиданно подкрадывается кто-то высоченный, с опущеной головой, постоит, посмотрит и «незаметно уйдет» – от страху-то сердце в пятки.

Сегодня – не 1990-е. Это тогда Молебка была центром аномальной Вселенной. Теперь в нее чаще приезжают, чтобы прочувствовать дух природы, побродить по древним местам, послушать о мансийских шаманах, попариться в кедровой бочке. Да и сами местные, похоже, устали от чрезмерного любопытства чужаков. Они даже написали коллективное обращение в одну из газет, где опровергли все слухи о пришельцах, порталах, бигфутах и светящихся шарах. За 20 лет устали от невоздержанных туристов, которые перебирают с горячительным у костра, а потом бегают по лесу с диким криком: «Прилетели!» или братаются с зелеными человечками.

Похоже, вокруг Молебки намеренно создавали шумиху. Сначала с легкой руки Эмиля Бачурина, желавшего помочь любимому краю и жителям за счет приезжающих туристов. Затем – с помощью наткнувшихся на золотую жилу турагентов, которые, по словам местных, заранее выжигают на полях траву, а затем «вешают лапшу» про приземление инопланетных кораблей. Водят туристов по лесам, показывают места с положительной энергией, которой можно «подзарядиться», гарантируют безопасность в аномальной зоне – и всё согласно тарифу.