В США спасатели вытащили из океана живого оленя

В штате Флорида, США, помощь спасателей неожиданно понадобилась оленю, оказавшемуся среди волн. Об этом сообщает Fox 35.

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Начинающий спасатель Лео Питерс рассказал, что сначала услышал крик оленя. Он был уверен, что его зовет на помощь человек, но, всмотревшись в океан, увидел животное. Вместе со старшим спасателем Чейзом Хантером они поплыли к захлебывающемуся оленю.

Хантер схватил животное и попытался положить его на доску.

«Это была борьба. Он тяжелый. Я устал. Все устали», — вспомнил он.

По словам мужчины, он успокаивал оленя словами поддержки и в конце концов с помощью Питерса смог спасти его. Они вытащили оленя живым на берег, несмотря на проливной дождь и плавающих неподалеку акул.

«У нас есть работа, которую нужно делать, — отметил Хантер. — Мы спасаем жизни: будь то человеческая жизнь или, в данном случае, оленя».

Оказавшись на суше, олень тут же вскочил на ноги. Его переправили через оживленную трассу и выпустили в лесу. Спасатели так и не выяснили, почему олень плавал в океане. Непонятно также, сколько времени он там провел.

Ранее сообщалось, что в Австралии 16-летний мальчик попал в больницу после нападения акулы. Его на досках вынесли на берег серферы.