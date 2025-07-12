Как евреи становились казаками

Кажется, что употребить в одном предложении слова «еврей» и «казак» можно лишь в случае, если речь идет о народной мудрости типа «Гусь свинье не товарищ». Но стоит вспомнить Бабеля с его «Конармией» и «Одесскими рассказами». И путь казачья ненависть к евреям и интеллигентам (особенно в одном флаконе) изначально довольно сильна, случаев, когда «сын Израилев» садился на коня и переставал быть евреем, предостаточно.

Зачем это надо

Евреи были казаками — это неоспоримый факт, подтвержденный историческими документами. Ну а причины подобных метаморфоз был самыми разными. Начнем с того, что далеко не всегда инициаторами такого перехода были евреи. Нередко их вносили в почетные казачьи списки в качестве благодарности за финансирование, помощь с приобретением оружия и обмундирования — как сейчас бы сказали: спонсорство. Но это, скорее, так — на бумаге и для проформы.

Немало находилось и тех, кто вступал в казачество сознательно и по-настоящему. Дело в том, что для представителей «богоизбранного народа» на Руси (как, впрочем, и во многих других странах) существовали определенные запреты и ограничения в правах. Казаки же. наоборот, имели в этом плане некоторые послабления. Неудивительно, что за этой свободой и привилегиями евреи и переходили в казаки.

Кто брали в казаки

Конечно, попасть в казачью общину мог далеко не каждый, но при желании преграды можно было вполне преодолеть. Хотя среди казаков и существовали исламские формирования и даже допускался выбор атаманов из числа мусульман, для иудеев подобного послабления не было. Так что стать казаком мог лишь крещенный в православие по всем правилам человек. Обязательным было и знание русского языка.

Но бывали и исключения. Так известно о некоторых представителях небоевого казачества — выполнявших хозяйственно-административные функции — сохранивших иудейскую веру. Правда, за эту вольность они платили определенный налог и регулярно жертвовали на благо казачьего войска. Охотно брали евреев грамотных и образованных, ставя их на должности писарей, управленцев, дипломатов-переговорщиков.

Как стать казаком

Церемония посвящения была разной у разных казачьих формирований. Но это уже дело второе. А первое — необходимо было доказать, что ты достоин стать казаком. То есть продемонстрировать знания амуниции, владение оружием, умение скакать на лошади и т.д.