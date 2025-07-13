«Сибирская Троя»: судьба крепости Эмдер

В Средние века на территории Ханты-Мансийского автономного округа в Западной Сибири существовало развитое феодальное общество обских угров. Крупнейшим памятником этого периода считается раскопанная археологами крепость Эмдер. Как и легендарную Трою, её удалось отыскать благодаря внимательному прочтению древнего эпоса.

© globallookpress

Ещё в XIX веке внимание учёных привлек остяцкий (хантыйский) фольклор о «богатырском городе Эмдере», жители которого совершали невероятные подвиги. Это могло показаться чистым вымыслом, ведь рассказчики этих историй сами жили в юртах, промышляя охотой и рыболовством.

Однако в тексте «Былины о богатырях города Эмдера», опубликованной в 1900 году фольклористом Серафимом Паткановым, нашлась топографическая «зацепка». В ней рассказывалось, что крепость стояла на берегу одноименной реки Эмдер. В 1992 году екатеринбургские археологи Алексей Зыков и Сергей Кокшаров предположили, что Эмдер – это река Ендырь, впадающая в Обь. Как стало известно исследователям, инженер-геофизик Владимир Долганов встречал на берегу Ендыри странные насыпи и ямы.

Кроме всего прочего, в былине говорилось, что берега реки не замерзали, а покрывались инеем. Подобное явление действительно наблюдается в верховьях Ендыри, где образованию льда препятствует быстрое течение.

В первый год исследователи не смогли найти крепость. Но в ходе второго полевого сезона в 68 километрах от Нягани они обнаружили древнее городище с выраженными остатками фортификационных сооружений, которое получило название Ендырское-1.

«Не знаем, случайно или нет, но на мысу, где расположено городище, растёт огромная, в несколько обхватов, лиственница. Как здесь не вспомнить строки былины о ночном разговоре Яга с девушкой в облике филина, сидящего на обломанной ветром «кожуристой» лиственнице», – отмечали Зыков и Кокшаров в книге «Древний Эмдер».

Десятилетия раскопок позволили археологам прояснить прошлое легендарного Эмдера. Первые поселения на берегах Ендыри появились ещё две тысячи лет назад, в бронзовом веке. Были обнаружены остатки девяти городищ разных эпох.

Собственно былинный Эмдер, по представлениям учёных, возник в XI-XII вв. и просуществовал 500 лет. Он был центром одного из мелких княжеств обских угров. Князья жили за счёт дани с местного населения, но в то же время обеспечивали ему защиту. Власть в Эмдере передавалась, как в Древней Руси, по родовому принципу – от брата к брату или от дяди к племяннику. К концу своего существования Эмдер стал вассалом более крупного Кодского княжества. К моменту прихода русских в Сибирь память о нём ещё сохранялась – крепость под названием Емдыр упоминается в географической «Книги Большому Чертежу» (1627 год) в ряду укреплённых городков Нижнего Приобья (Калым, Чемаш, Нецкаргор, Шимкар, Калымкар и др).

Больше всего Эмдер напоминал европейский феодальный замок, правда, построенный не из камня, а из дерева. От врагов обские «богатыри» спасались за двумя рядами крепостных стен с башнями, сделанными из лиственницы. Между ними располагался ещё один рубеж обороны – наполненный водой ров. В 2012 году исследователь Наталья Бублова из южнокорейского университета Джунгбу представила трёхмерную компьютерную реконструкцию, показывающую, что крепость была достаточно неприступной. Однако дерево не могло защитить от огня – дважды в своей истории Эмдер сгорал и строился заново. Клан военных вождей, обитавший в Эмдере, не только отсиживался в крепости, но и сам нападал на соседей. Былина описывает их поход на Конду – княжество, расположенное к юго-западу от Коды. Оружие и кольчуги для богатырей поставляла собственная кузница, остатки которой нашлись при раскопках городища. Кроме самих князей, в крепости проживали периодически сменяемые ополченцы-дружинники.

Эмдер жил не только войной. Основу экономики составляли охота и рыбная ловля. Однако угры в некоторой степени знали и скотоводство – они держали лошадей и оленей. Князья остяков активно торговали пушниной – покупатели на этот товар находились как в Великом Новгороде, так и в далёкой Персии. Полученные доходы позволяли угорской знати закупать в татарских ханствах предметы роскоши – серебряные и бронзовые украшения, стеклянные бусы и зеркала и т.п. Всё это было найдено в Эмдере.

В крепости существовало также разнообразное ремесленное производство: резьба по кости, выделка кож, ткачество и даже бронзолитейное дело. Возможно, часть работ выполняли рабы, о которых также упоминает эпос.

История Эмдера оборвалась в конце XVI века, когда воинственные соседи взяли городок и разрушили его до основания.

В октябре 2020 года стало известно, что реконструированная хантыйская крепость Эмдер войдёт в число объектов будущего «Центрального леса культуры и отдыха» в Нягани.