Великое переселение народов: как на самом деле появились славяне

Великое переселение народов стало переходом от Античности к Средневековью. При этом оно не только разрушило привычный мировой уклад, но и «создало» славян.

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Пора в путь-дорогу

Великое переселение народов началось с миграции готов с территории Центральной Швеции во II-III веке нашей эры к побережью Чёрного моря. В процессе переселения к готам присоединялись и другие племена: гепиды, бораны, тайфалы, герулы, вандалы, скиры. Всё, что попадалось им на пути, они разрушали. Они же стали первыми, кому удалось захватить и разорить Рим.

Единого мнения относительно того, что же именно стало причиной, которая заставила людей сменить место жительства, нет. Большинство учёных уверены, что поводом для Великого переселения стало множество факторов. Во-первых, готам элементарно стало тесно в Скандинавии. Во-вторых, такую большую толпу с насиженных мест помогло «согнать» и изменение климата. Не исключено, что резкое и продолжительное похолодание сделало привычную территорию непригодной для проживания. Не стоит сбрасывать со счетов и человеческий фактор. В обществе усилилось расслоение, а ликвидировать социальное неравенство в тех условиях не представлялось возможным. Племенной элите, не задействованной в производительном труде, требовались те, кто будет удовлетворять их постоянно растущие потребности. На эту роль идеально подходила Римская империя.

Откуда есть пошли славяне

В Великом переселении народов можно найти и положительные стороны. Например, именно в результате этого процесса и сформировался славянский этнос.

На сегодняшний день информации о праславянах мало. Исследователи не знают точно, кем они были, какой образ жизни вели, где жили. Существует версия, согласно которой прародителями славян являлись скифские кочевые племена и местные народы (в том числе и греческих), проживающие на территории Империи Аттилы. На этой основе позже сформировался общеславянский язык, известный более как старославянский. Так, праславяне «впитали» в себя культуру как азиатских кочевых племён, так и оседлых европейских.

На последнем этапе Великого переселения народов в VI-VII веках славяне расселились уже в Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европе. Так завершилось формирование славянского этноса.