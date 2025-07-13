Как в СССР отменили плату за учебу в старших классах

В январе 1943 года приказом Иосифа Сталина в Красной армии ввели погоны, отмененные после революции. В том же году в СССР созданы суворовские училища, принят указ о защите гостайны и отменен военный призыв для студентов последних курсов. Эти решения свидетельствовали, что еще за два года до Победы советское руководство серьезно думало, как страна будет жить после войны. Об этом говорили историки и эксперты в пресс-центре «Парламентской газеты» в контексте спецпроекта «Законы для Победы».

Погоны как победное предчувствие

Упраздненные большевистской властью погоны Сталин вернул в армию на второй год войны с нацистами. Причем не только как часть парадного мундира, но и для повседневного ношения. Как считает кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук Юрий Никифоров, это было непосредственно связано с повышением управляемости частями во время боя и авторитета командного состава, а также с укреплением дисциплины в Красной армии.

«Сами же военные, по сути, и предложили Сталину это сделать. По довольно понятным причинам — в бою, когда не видны вообще знаки различия, командиру тяжело добиваться беспрекословного выполнения приказов», — считает он.

Были здесь и символические смыслы — парадные погоны на плечах, сменившие еле заметные петлички-нашивки на воротничках, как будто подготавливали армию к будущей Победе. В этом был свой психологический эффект, считает доктор исторических наук, профессор Александр Безбородов. Даже несмотря на то, что нацистская пропаганда сразу же отреагировала на это решение Ставки и начала прокачивать идею, что всех рабочих и крестьян в СССР вновь хотят загнать под власть «новых дворян-золотопогонников». Этот посыл, впрочем, не сработал.

Не последнюю роль сыграло то, что Сталин не стеснялся в своих военных обращениях упоминать даже о русских военачальниках, канонизированных Русской православной церковью, — прежде всего о князьях Димитрии Донском и Александре Невском. По словам Никифорова, этим руководство СССР выбило у фашистской пропаганды иезуитский аргумент, который представлял войска Гитлера в ореоле «священных освободителей» русского народа.

Новая суворовская элита

В том же 1943 году советские власти решили открыть суворовские военные училища для детей партизан, воинов, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов. Их создание было одним из пунктов программного постановления Совнаркома «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации».

Интересная деталь — главным инициатором появления знаменитых суворовских училищ стал бывший дворянин, граф Игнатьев, который на тот момент служил в Красной армии в звании генерал-майора. Это стало одним из ярких отражений изменений в сознании народа: во время Великой Отечественной войны классовая борьба, которая была чуть ли не главной опорой советской идеологии, явно ушла на второй план.

На невероятные идеологические сдвиги, которые происходили именно в 1943 году с подачи властей, обратил внимание и директор Института славянской культуры РГУ имени А. Н. Косыгина кандидат исторических наук Михаил Юдин. С ними, по его словам, связана не только реабилитация русских святых князей-воинов, но и, например, восстановление патриаршества на Руси, а также роспуск Коминтерна. Это, убежден историк, говорит о том, что Сталин уже тогда думал, как страна будет жить после Победы над нацистами.

И создание суворовских училищ, считает он, было одним из инструментов заботы власти о новом поколении. Историк рассказал, о чем мало кто знает сегодня: в начале 1943 года было решено отменить военный призыв для студентов последних и предпоследних курсов вузов с распоряжением давать им усиленное питание. Кроме того, сегодня забылось, что в СССР с 1940 года обучение в 8-10-х классах школы было платным: родителям ученика оно стоило 150-200 рублей при средней зарплате 300-400 рублей. Это помогало насытить ремесленные и фабрично-заводские училища будущими кадрами для промышленности. Но на переломе войны, в 1943 году, руководство страны отменило плату для старшеклассников. Все эти решения — шаги к формированию кадров для страны, которая вернется с войны, отметил Юдин.

Секреты от союзников

В 1943 году в правовом поле СССР происходили и другие значимые события. Так, отменили налог на наследство — это, рассказал Михаил Юдин, касалось семей, где были погибшие. Кроме того, в апреле 1943 года руководство страны приняло постановление, которое узаконивало возвращение собственникам изъятого во время войны имущества, рассказал историк Никифоров.

«Интересно, что, даже признавая, что все изъятое у народа военными — это госсобственность, власти давали право людям подавать иск о возврате имущества. И люди их подавали, и им, что самое главное, компенсировали потери — вопреки всем представлениям о, мягко говоря, неправовом характере советского государства», — сказал он.

Особняком среди документов 1943 года стоит специальный Указ президиума Верховного совета СССР об охране гостайны. Историк Безбородов отметил, что документ вводил очень серьезную ответственность за утечку сведений — до десяти лет лишения свободы.