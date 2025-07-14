Как Россия прирастала новыми землями

История России — это история территориального расширения, когда страна превратилась из небольшого княжества в крупнейшее государство мира. За столетия множество правителей внесло вклад в рост её земель, но вопрос о том, при ком территория увеличилась больше всего, требует анализа фактов и цифр. Среди ключевых фигур — Иван III, Пётр I, Екатерина II и другие, но наиболее значительный прирост территории связан с правлением Екатерины II, чьи завоевания и дипломатические успехи добавили миллионы квадратных километров к Российской империи.

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Иван III: начало собирания земель

Иван III (1462–1505), прозванный «Великим», заложил основы территориального роста Руси, присоединив Новгород (1478), Тверь (1485) и части Казанского ханства. Его политика «собирания земель» увеличила территорию Московского княжества примерно на 1 миллион квадратных километров, доведя её до 2,8 миллиона км². Это стало важным шагом к созданию централизованного государства, но по сравнению с последующими правителями прирост был относительно скромным. Его достижения заложили фундамент, но не сделали его лидером по территориальным приобретениям.

Пётр I: выход к морям

Пётр I (1682–1725), реформатор и основатель Российской империи, значительно расширил её границы, особенно на севере и западе. После победы в Северной войне (1700–1721) Россия получила выход к Балтийскому морю, включая Ингрию, Эстляндию и Лифляндию (около 300 тысяч км²). Также под его правлением началось освоение Сибири, а Персидский поход добавил территории на Каспии. Общий прирост составил около 1,1 миллиона км², доведя площадь империи до 4 миллионов км². Это был значительный шаг, но не самый крупный.

Екатерина II: золотой век территориального роста

Екатерина II (1762–1796) превзошла всех своих предшественников по масштабам территориальных приобретений. Её правление стало временем активных войн и дипломатических успехов, которые увеличили территорию Российской империи на 514 тысяч км² за счёт разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795), добавив Белоруссию, Литву, Курляндию и часть Польши. Однако главные завоевания связаны с войнами против Османской империи и Персии, а также присоединением Крыма (1783) и земель на Кавказе и в Причерноморье (около 300 тысяч км²). Самым значительным стало присоединение Новороссии и территорий к востоку от Днепра, что увеличило площадь на 800 тысяч км².

Ключевым событием стало покорение обширных земель к западу и югу, включая выход к Чёрному морю. По итогам русско-турецких войн (1768–1774 и 1787–1791) Россия получила Азов, Таганрог, Керчь и другие стратегические точки. Общий прирост территории при Екатерине II оценивается в 1,3–1,5 миллиона км², доведя площадь империи до 6 миллионов км² к концу её правления. Это делает её правление рекордным по территориальному расширению в истории России.

Александр I и XIX век: дальнейшее расширение

Александр I (1801–1825) продолжил экспансию, присоединив Финляндию (1809, около 400 тысяч км²) и Бессарабию (1812, около 45 тысяч км²) после войн с Швецией и Турцией. Завоевание Кавказа и части Средней Азии в XIX веке под руководством его преемников добавило ещё около 1 миллиона км². Однако эти успехи растянулись на десятилетия и не были сосредоточены в рамках одного правления, как при Екатерине II.

Сравнение и выводы

Чтобы определить, при ком территория увеличилась больше всего, важно учитывать не только абсолютные цифры, но и долю прироста относительно исходной площади. При Иване III прирост составил почти 50% от первоначальной территории, при Петре I — около 30%, а при Екатерине II — около 25%. Однако в абсолютных цифрах (1,3–1,5 миллиона км²) Екатерина II опережает всех. Её успехи стали возможны благодаря военной мощи, дипломатии (разделы Польши с Пруссией и Австрией) и стратегическому видению, направленному на выход к морям и контроль над плодородными землями.

Современные историки, такие как Вадим Ерлихман, подтверждают, что прирост при Екатерине II был наиболее значительным за короткий период. Хотя позже Россия продолжала расти (например, при Николае I и Александре II за счёт Средней Азии и Дальнего Востока), эти процессы растянулись на десятилетия и не имеют такого концентрата за одно правление.