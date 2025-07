Секреты полета «Союз-Аполлон»: о чем рассказал космонавт Леонов

50 лет назад, 15 июля 1975 года, в 15 часов 20 минут с космодрома Байконур стартовал советский корабль "Союз-19". Через 7 часов 30 минут с космодрома на мысе Канаверал на орбиту отправился американский "Аполлон". В экипаж "Союза-19" входили Алексей Леонов и Валерий Кубасов. На "Аполлоне" летели Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.

Спустя двое суток на орбите состоялась уникальная стыковка космических кораблей, созданных по разные стороны океана. Впервые в истории! Командиры Леонов и Стаффорд пожали друг другу руки в шлюзовом отсеке. Знаменитое "рукопожатие в космосе" стало первым серьезным проектом международного сотрудничества, которое нашло свое отражение не только в отношениях между людьми - космонавтами и астронавтами, но и в технологических процедурах двух стран. А именно - совместимости средств сближения и стыковки. Были образованы рабочие группы.

Реализация стала возможна после подписания 24 мая 1972 года в Москве председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным и президентом США Ричардом Никсоном "Соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях". Статьей №3 соглашения предусматривалось проведение экспериментального полета кораблей двух стран со стыковкой и взаимным переходом космонавтов в 1975 году.

Космический аппарат "Аполлон" после разворота стыкуется с переходным отсеком ракеты-носителя // NASA

Для программы ЭПАС были разработаны специальные модификации кораблей. Так, "Союз" стал двухместным, появились панели солнечных батарей, изменились его грузоподъемность и двигательные установки. Он был снабжен участвующим в стыковке андрогинно-периферийным стыковочным узлом АПАС-75. "Аполлон" околоземной версии (без лунного модуля) был дополнен специальным стыковочно-шлюзовым переходным отсеком, который, в свою очередь, содержал разработанный и произведенный в США стыковочный узел, совместимый с АПАС-75. Подобные отсеки использовались во всех последующих совместных программах.

Кстати, серьезной проблемой стало сильное различие подходов к формированию атмосферы на наших и американских кораблях. Мы старались поддерживать атмосферу, близкую по составу и давлению к земной. А на "Аполлоне" для дыхания использовался чистый кислород с давлением около 0,35 атмосфер...

О деталях стыковки и нюансах потрясающего полета "Союз - Аполлон", тесной дружбе командиров американского и советского кораблей, корреспонденту "РГ" рассказывал лично летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Приведем лишь некоторые отрывки из давнего интервью.

Последняя тайна

Алексей Архипович, остались ли еще нераскрытые секреты полета "Союз-Аполлон"?

Алексей Леонов: Нет. Хотя об одном я не рассказывал долгие годы. Это был научный эксперимент, связанный с облетом корабля "Аполлон" кораблем "Союз", которым я управлял. Была жесткая инструкция: расстояние между кораблями - минимум 150 метров. Специалисты считали: чем больше, тем безопаснее. Но из практики полетов авиации и мне, и Тому Стаффорду, командиру "Аполлона", было ясно: такое расстояние неприемлемо из-за повышенного расхода топлива. Парные полеты лучше всего выполнять на удалении 40 метров.

И вот обсуждается этот вопрос. Том доказывает: надо летать на расстоянии 35-40 метров. Стоит насмерть. Специалисты тоже. Обстановка накалена до предела. Меня срочно вызывают с тренажера. Сообразив, в чем дело, я занял позицию руководства, чем вызвал гнев Тома. Позиция Стаффорда может только навредить. Вытащил его с заседания в коридор. Говорю: "Успокойся. Мы ведь будем в космосе одни. Сделаем так, как нужно".

И сделали?

Алексей Леонов: Конечно! Я облетывал "Союз" в 40 метрах от "Аполлона". Прекрасно видел в иллюминаторе лицо пилота Вэнса Бранда. И потом никому даже в голову не пришло узнать, а как же мы летали? На каком расстоянии? Я выступал на космическом саммите в Хьюстоне. Там присутствовал и технический директор проекта от НАСА Гленн Ланни. Говорю: "Я вам открою тайну: извините, мы нарушили все инструкции. Но зато выполнили блестяще эксперимент". Надо иногда принимать такие действия, которые невозможно описать инструкциями. Которые рождаются только в процессе эксплуатации.

Действительно, для вас изготовили какие-то специальные скафандры?

Александр Леонов: Нет. Скафандр для выведения и спуска был обычный. Но костюмы, в которых мы работали на орбите, сделали из нового термостойкого полимера. Он не горел даже при температуре 600 градусов.

Это было так важно?

Алексей Леонов: На "Аполлоне" астронавты дышали чистым кислородом. А шерсть, пропитанная кислородом, как порох. Костюм же из спецткани я пробовал поджигать зажигалкой. Хоть бы хны. Не прожег.

Помог охотничий нож

За пять минут до старта на "Союзе-19" сломалась телевизионная система. Переполох был большой?

Алексей Леонов: Большой. На борту пять телекамер и один коммутатор, через который с Земли могли подавать команду на любую камеру. И ничего не работает. Глушко, который уже был вместо Королева, задергался и чуть ли не побежал звонить, чтобы отставить старт. Представляете, если бы все отложилось? Ситуация приобретала уже политический акцент.

Это понимал министр среднего машиностроения Афанасьев. Он и дал команду на "необратимые процессы". После чего программу можно было перебить только аварийно. Пока мы стартовали, на Земле разобрались с телевидением: оказалось, отказал коммутатор. Но беда в том, что находился он в орбитальном отсеке.

Под обшивкой панели?

Алексей Леонов: Да, дюралевой. Стали вскрывать, а из инструментов - только ножницы, отвертка и пассатижи. Не знаю, как мы эту панель сумели вырвать, загнуть. Добрались до коммутатора. Начали снимать. А он на четырех болтах, и все эпоксидной смолой залито. Один болт сняли, второй, третий... Четвертый начали - пассатижи сломались. Ключ на 12 бородок отломился. Все. Нечем снять. И здесь осеняет: есть же охотничий нож с отверткой! Я купил его буквально перед стартом. Помню, заплатил 5 руб.50 коп.

Как его разрешили взять в космос?

Алексей Леонов: Разрешили. У штатного ножа сталь оказалась очень хрупкой. Когда я сказал, что он не годится, специалисты не поверили: "Не может быть!" Я беру и на их глазах отламываю лезвие. Они промолчали, а я положил свой нож в укладку. Вот он нам с Валерой Кубасовым и помог.

Вытащили коммутатор, размонтировали, концы от всех камер соединили. Телевизионный кабель сделали из контровочной проволоки: ее выпрямили чуть ли не зубами и лейкопластырем обмотали… Если честно, я даже не верил, что что-то получится. Нахожусь в спускаемом аппарате, смотрю: загорелась зеленая лампочка. "Валера, схема работает!", - кричу.

Но и у американцев полет начался с ремонта?

Алексей Леонов: У них заклинило люк в стыковочном отсеке. Пришлось снимать, разбирать. Они тоже всю ночь не спали. Но к заданному времени все были готовы. И они, и мы.

Эти неприятности не скрыли друг от друга?

Алексей Леонов: Нет, конечно. Когда Том, - а он высокий, всякий раз ноги не знал куда деть - "приплыл" к нам в отсек, сразу их в эту дыру сунул. Смеется: "Ой, как вы удобно сделали!"

"Лучше бы была водка!"

Экипаж "Аполлона". Слева направо: пилот стыковочного модуля Дональд Слейтон, пилот командного модуля Вэнс Бранд, командир Томас Стаффорд // NASA

Известно, как вы разыграли американцев с водкой. В ЦУПе об этом знали?

Алексей Леонов: Никто не знал. Это чисто моя идея. Еще перед полетом достал этикетки: "Столичная", "Русская", "Старка" и "Московская". Положил их в бортжурнал, а скотч у меня был. И после того, как мы вышли на орбиту, я наклеил водочные этикетки на тюбики с борщом. А еще написал лозунг из Шекспира: "О дивный новый мир, что имеет таких людей". И на каждого дружеские карикатуры сделал.

Когда после стыковки сели за стол, мы с Кубасовым достали тюбики с "водкой". По традиции, за встречу! Американцы отказываются - нельзя, нарушение. И на телекамеры показывают. Говорю: "Я сейчас выключу, чтобы никто не видел". И выключил. А с Земли кричат: "Включай!" В общем, все открыли тюбики, а там… борщ! Снято крупным планом лицо Дика Слейтона, когда он говорит: "Слушай, зачем ты обманул? Лучше бы была водка!". Но никто не верит, что мы не пили водку. Никто.

Правда, ни грамма спиртного не было?

Алексей Леонов: Абсолютно.

Встреча над Эльбой

Скажите, а зачем "Союз" и "Аполлон" дважды расстыковывались и состыковывались?

Алексей Леонов: Проводили эксперимент. Один раз они с активным стыковочным узлом, другой раз - мы.

При повторном касании Слейтон что-то сделал не так: "Аполлон" закачался. Это было на грани аварии?

Алексей Леонов: Слейтон не должен был стыковаться - это делал Стаффорд. Но Дик попросил, хотя, наверное, у него навыков таких не было. И дошло до раскачки: корабли начали "ходить". Могли сломать стыковочный узел. Но обошлось.

Баллистики до секунд рассчитали полет, чтобы рукопожатие в космосе состоялось над Москвой. А как получилось, что все произошло над Эльбой?

Алексей Леонов: До сих пор не могу понять. Я следил за временем. Как произошел сдвиг на эти 30 минут?.. Но получился, конечно, удивительный эффект: в 45-м наши отцы встретились на Эльбе, в 75-м - сыновья встретились над Эльбой. Когда пролетали над Москвой, с Земли команда: "Открывайте люки!". "А мы уже сидим за столом", - отвечаем.

Как Леонов пожелал американцам жизни, полной секса

Алексей Леонов: Это, конечно, смешно. Когда мы закончили всю программу, устроили банкет. Я приготовил короткий спич. Сказал, что мы сделали, какие отношения были между нами. А закончить хотел фразой: "I want to wish you a successful life" - "Я желаю вам всяческих удач в жизни". Но от волнения опустил одну букву. И получилось: "I want to wish you a sex full life" - "Желаю вам жизни, полной секса". Взрыв хохота в зале. Американцы аплодируют: "Нам еще никто этого не желал с трибуны".

Прошло десять лет. Мы праздновали юбилей полета. И директор НАСА Джеймс Флетчер вдруг говорит: "Алексей, пожалуйста, тебе слово. И знаешь что, ошибись еще раз!".

Скафандр на аукционе

Была информация, что скафандр, в котором вы летали на "Союзе-19", был продан с аукциона в Нью-Йорке?

Алексей Леонов: Да, продан.

Как он туда попал? Вы знали об этом?

Алексей Леонов: Нет, это не моя собственность. Это собственность государства. Меня и не спрашивали. Скафандр, в котором я выходил в открытый космос, находится на "Звезде", где делают скафандры. Там же хранятся скафандры Терешковой и Гагарина. А скафандры некоторых других космонавтов были проданы частным лицам на аукционах. Это было время, когда людям зарплату нечем было платить. И на предприятии пошли на вынужденный шаг. Их никто не осуждал.

Портрет карандашом

В полете вы карандашом нарисовали портрет Стаффорда. Он у него сохранился?

Алексей Леонов: Сохранился. Сейчас он в музее Тома Стаффорда. Музей, кстати, очень большой: самолеты, корабли "Меркурий", "Джемени", "Апполо", материалы и документы, связанные с полетом. Все сделано с огромной симпатией к нашей стране.

Правда, что в доме Стаффорда есть комната, на двери которой написано: "А. Леонов"?

Алексей Леонов: Есть. Когда прилетаю в Америку, обязательно добираюсь до Тома, останавливаюсь у него. Дело в том, что я все эти годы был сопредседателем международной организации "Космонавты - астронавты мира". И часто мы проводили исполкомы в Америке. Со Стаффордом у нас очень нежные отношения все эти годы. Как он говорит, мы имеем общих детей. Я ему помог усыновить двух русских мальчиков.

У него не было своих детей?

Алексей Леонов: У него две дочери, два внука. Одного назвали в честь меня - Алексеем. Но Том очень хотел, чтобы у него был ребенок с русскими корнями. Поехали в хороший детский дом, и Стаффорду там понравился мальчик. Познакомились. Чай сели попить. Мальчишка спрашивает: "А можно я своего друга приглашу? " Ну, давай друга", - отвечаем. Одному тогда было 8 лет, другому - 10 лет. Стафофорд пригласил ребят на зимние каникулы. Потом приезжает и говорит: "Я не могу их разделить". Решил усыновить обоих. Сейчас один учится уже на четвертом курсе университета, а другой - в академии.

Водки "Союз-Аполлон" не было

Сигареты "Союз-Апполон" были. Конфеты были. А почему водки не было?

Алексей Леонов: Водки, действительно, не было. Даже странно. Хотя было решение - приготовить специальную продукцию. Я оформлял конфеты и сигареты. Сам не курил. Ну, и всякие платки были, рубашки. Но не очень мы хорошо развернулись. Американцы больше выпустили продукции, чем мы. Наши конфеты были очень хорошие.