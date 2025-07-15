Как князь Александр остановил шведов и стал Невским

15 июля 1240 года произошла Невская битва. Русская дружина под командованием князя Александра Ярославовича, в дальнейшем получившего почётное прозвище Невский, разбила крупный отряд шведских войск, который вторгся и пытался укрепиться в новгородских землях. Согласно летописным свидетельствам, шведы понесли крупные потери и на некоторое время остановили экспансию на Русь. А князь Александр Ярославович смог сосредоточиться на борьбе с Ливонским орденом. Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Володихин в интервью RT рассказал о ходе сражения и его последствиях для Руси.

© А. Кившенко "Бой Александра Невского с ярлом Биргером"

― Князь Александр Ярославович во время Невской битвы был ещё очень молод. Ему исполнилось всего 19 лет. Как вышло, что он руководил войском, и какие у него к этому времени уже были военно-политические достижения?

— Александр Ярославович по представлениям того времени молод не был. Даже в 18 лет человек тогда считался достаточно зрелым. Это сейчас 19 лет — возраст ранней молодости, но в Средние века было всё иначе. Александр Ярославович учился у своего отца, отличного полководца первой половины XIII века, и представлял его в Новгороде. Необходимую поддержку Александру Ярославовичу оказывали бояре и воеводы, также данные ему отцом. Он уже принимал участие в сражениях, которыми руководил его отец, и наблюдал, как действует в боевой обстановке князь Ярослав Всеволодович.

― Какова была политическая ситуация на Руси перед Невской битвой и что непосредственно привело к шведскому вторжению?

— Русь была, во-первых, политически раздроблена и, во-вторых, за несколько лет до того, в период между 1237 и 1239 годами, пострадала от Батыева нашествия. Следовательно, отец мог предоставить Александру Ярославовичу лишь ограниченную поддержку для борьбы со шведами. И Александр не пожелал просить поддержки отца. Тем более Ярослав Всеволодович находился далеко и отправка отрядов из Владимира, Суздаля и других городов могла бы надолго задержать нанесение контрудара. Действовать следовало очень быстро, потому что в противном случае шведы укрепились бы на своём плацдарме близ реки Невы. Александр Ярославович опирался на свою дружину, дружину ладожан и дружину бояр новгородских. Это все силы, на которые мог рассчитывать он лично.

© Князь Александр Невский. Миниатюра из Царского титулярника

События 1240 года — составная часть многовековой борьбы Руси со шведами за Ижорские земли. Она велась до этого и в дальнейшем продолжалась ещё несколько столетий. Но в XIII веке Русь пострадала от погрома, и она не располагала такими силами, как раньше, чтобы дать отпор врагу.

― Историки дискутируют о том, насколько велики были шведские силы, выступившие в поход на Русь. Почему существует разночтение в этом вопросе и какая из версий наиболее обоснована?

— Разночтение существует потому, что источники не доносят до нас никаких сведений о численности шведских войск. Известно только, что шведов пришло бесчисленно много. Современники считают, что это был крупный поход, не пограничная стычка, не набег, а акт государственного наступления на Русь.

По некоторым сведениям, шведы намеревались построить укреплённый пункт и начали окапываться. Само место — устье реки Ижоры — было достаточно удобным для возведения крепости, размещения гарнизона и, таким образом, укрепления позиций во владениях Новгородчины.

© Невская битва, фрагмент иконы «Александр Невский со сценами жития», XIX век

Шведы неоднократно пытались закрепиться здесь, и их политика была достаточно прозрачна. С моей точки зрения, верна та версия, что на невский берег было доставлено большое шведское войско.

― Как Александр Ярославович получил известие о приближении шведов и каковы были его действия после этого?

— Его известили дозорщики. Действия Александра Ярославовича отличались решительностью: отказ от помощи отца, сбор войск и стремительная атака силами, которые удалось собрать за крайне короткий срок. Ни народного ополчения, ни большой армии всей Новгородской земли не было. Участвовали в этом бою воины-профессионалы: дружинники, новгородские бояре и, возможно, их вооружённые слуги. Во всяком случае, все они обладали опытом военного дела и, очевидно, не первый раз встречались с неприятелем.

― Невская битва хорошо известна широкой общественности благодаря художественным произведениям и фильмам. Насколько эти источники достоверны и как на самом деле происходило сражение?

— Нельзя требовать исторической достоверности от художественных произведений. Если говорить об относительно недавнем фильме «Александр. Невская битва», то там были приличные консультанты. Кинематографисты, насколько это вообще возможно, постарались приблизить фильм к исторической правде.

Что касается реальных событий, удар был нанесён по шведскому лагерю, стоявшему в районе устья реки Ижора, неожиданно несколькими отрядами с разных сторон. Причём удару подверглись не только палатки войска, но и корабли, стоявшие на реке.

Несколько кораблей было уничтожено. По всей вероятности, их либо сожгли, либо прорубили днище. Шведам пришлось отступить и очистить берег. Они понесли тяжёлые потери.

Один из источников сообщает, что только телами знатных воинов шведы заполнили два корабля. Простых воинов захоронили в общей могиле. Кроме того, было найдено множество мёртвых тел, не попавших в неё. Эти данные позволяют предположить, что потери шведов могли составить сотни человек. Такова моя точка зрения.

С нашей стороны можно говорить о 20 погибших воинах, из них как минимум четыре-пять были знатными людьми. В частности, тогда погиб Ратмир — слуга Александра Невского. Шведы ожесточённо сопротивлялись, и сбросить их в реку было делом непростым.

© Россия, Ленинградская область, Никольское. Крест на месте остановки русского войска перед битвой со шведами на Неве в 1240 году

Источник донёс до нас свидетельство о том, что Александр Невский нанёс удар в лицо предводителю шведов. Предводителем шведского отряда разные специалисты считают Биргера Магнуссона и Ульфа Фасе, двух крупных государственных деятелей Швеции того времени. При обследовании останков ярла Биргера действительно на лицевых костях специалисты обнаружили след тяжёлого ранения. Хотя достоверно утверждать это невозможно, существует вероятность, что след возник в результате удара, нанесённого Александром Невским.

― Какую роль Невская битва сыграла в судьбе Александра Ярославовича и как она повлияла на общий ход российской истории?

— Что касается самого Александра Невского, то он повысил личный авторитет в Новгородской земле и, кроме того, авторитет великого князя Ярослава Всеволодовича — своего отца, фактически укрепив его власть в Новгороде. Также он получил славу выдающегося полководца.

Что касается Руси в целом, то каждое наступление шведов на восток и юго-восток представляло собой серьёзную угрозу. В данном случае оно было остановлено, причём надолго. И в этом заключается главное значение Невской битвы. На тот момент Русь находилась в очень сложном положении. Войны с немецкими и шведскими рыцарями, продвигающимися на восток, затруднялись недостатком сил. И тем не менее победа была достигнута. Таким образом, сравнительно небольшими силами удалось надолго устранить серьёзную угрозу вторжения.