Чем отравили композитора Франца Шуберта

Организм легендарного австрийского композитора венской классической эпохи был сильно "загрязнен ртутью и свинцом", показал анализ волос. Содержание свинца превышало норму в две тысячи раз, а ртути - в 50 раз! Это гигантское количество, отметили исследователи Института аналитической химии Университета почвенных культур в Вене.

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Незадолго до 200-летия музыканта, умершего в 1828 году, анализ дал новое представление о физическом состоянии композитора, пишет издание eXXpress, анонсируя научную публикацию под названием "Ночь с Венерой - жизнь с Меркурием", вышедшую в свет в "Венском клиническом еженедельнике".

Исследователи провели свои опыты, используя самые современные лабораторные процедуры. Для этого были взяты, как отмечается в публикации, "образцы трех прядей волос Франца Шуберта, подлинность которых подтверждается их хорошо задокументированным происхождением", и "были исследованы молекулярно-биологически и на содержание в них тяжелых металлов". Они попытались ответить на вопрос, действительно ли причиной смерти Шуберта стала "нервная лихорадка" - в то время так называли брюшной тиф.

Ученые предположили, что композитор время от времени курил трубку, однако концентрации ртути и свинца, обнаруженные в его волосах, невозможно объяснить исключительно употреблением табака, а причина, по-видимому, заключается в другом.

"Ртуть и соединения, содержащие ртуть, использовались в медицине для лечения инфекций, вызванных сифилисом, с 16 по начало 20 века", - сделали вывод ученые.

Этот метод практиковался и в местной больнице общего профиля. Лечение осуществлялось в закрытых, невентилируемых помещениях и включало вдыхание паров ртути.

Кстати, в письмах друзей Шуберта в 1823 году упоминалось о нахождении композитора в Венской больнице общего профиля по причине неких "кожных проблем".

Повышенная концентрация свинца в волосах Шуберта в последние десять месяцев перед смертью указывает именно на воздействие тяжелых металлов.

И если со свинцом все ясно, то, как утверждают ученые, "нервную лихорадку" во времена Шуберта ртутью не лечили, и откуда она взялась, еще предстоит выяснить. Что же касается свинца, то этот металл мог быть получен еще и из дезинфицирующих средств, использовавшихся в начале 19 века.