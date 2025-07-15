В каких случаях русские хоронили пустой гроб

В 2018 году археологи обнаружили пустой саркофаг в Успенском соборе Ростова Великого. Участники Волго-Окской экспедиции Института археологии РАН до сих пор задаются вопросом – для кого был предназначен этот саркофаг и почему в нем отсутствуют останки. В то время как ученые пытаются разгадать эту загадку, мы решили вспомнить причины, по которым могут быть захоронены пустые гробы.

Согласно предписаниям Священного Синода от 5 мая 2015 года, родственники тех, чьи тела не удалось похоронить по традиции, все равно могут рассчитывать на церковное успокоение души умершего. Священный Синод напоминает, что Бог способен воскресить любое тело из любой стихии. Как объясняет клирик храма Св. Царевича Димитрия, иерей Николай Петров, христианство относится с почтением к телу усопшего, поэтому в православии предпочтительнее захоронение в землю, а не кремация. Бог способен воскресить любое тело, даже если от него ничего не осталось.

Существует достаточно случаев, когда пустой гроб используется для похорон. Например, в случае утопления в воде, гибели на поле брани, сгорания в огне, разорвания и поедания дикими животными, безвестного исчезновения при землетрясении, катастрофе или теракте. Церковь разрешает похоронить пустой гроб, чтобы родственники имели могильное место, где могут почтить память умершего.

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Обычно "условное" погребение проводится, если родственники получили останки тела, поскольку похоронить совсем пустой гроб считает бессмысленным большинство людей. Вместо этого Церковь рекомендует обратиться к священнику местного храма для проведения заочного отпевания. Это молитвенное служение проводится без тела и призвано просить у Господа вечное спасение души умершего.

На протяжении веков отношение Церкви к покойникам, чьи тела нельзя предать земле, менялось. В статье «Суеверия, поминальная культура и старорусская эпиграфика» А. Авдеев демонстрирует, насколько неоднозначным было отношение, например, к утопленникам. Эта смерть была одной из самых распространенных, а тела утонувших очень часто не находили.

Если в начале XII века действовал прямой запрет на их отпевание, то уже в начале XV утопленников разрешалось хоронить по тем же обрядам, что и скончавшихся от естественных причин. С начала XVIII стал действовать дифференцированный подход. Утонувшего в результате несчастного случая условно хоронить и отпевать разрешалось. Того же, кто «купаясь похваляся и утонет», — нет. Такая смерть приравнивалась к самоубийству и не предполагала отпевания. Таким образом, хоронить гроб без тела утопленника, сгинувшего по собственной глупости запрещалось.

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Если же говорить о павших на поле боя, то их нередко хоронили по православному обычаю тут же, на месте гибели. Зачастую это были братские могилы, куда тела помещались без гробов. Но нередко каждый погибший получал отдельный гроб. Вот только положить в него тело было невозможно, если воин был изрублен на куски, подорвался на мине или погиб от прямого попадания снаряда. Родственники, если имели возможность, приезжали на место погребения. Но некоторые добивались разрешения перезахоронить останки на родной земле. В таком случае гроб мог оказаться пустым или содержать сохранившиеся фрагменты костей, оружия, наград, одежды. Сложностей с отпеванием погибших воинов не возникало. Как напоминает А. Авдеев, все они перед боем исповедовались и причащались. Многих отпевали еще при погребении на поле боя. Но родственники могли заказать и заочное отпевание при перезахоронении останков.

Необычный обряд захоронения пустого гроба приводится Н. Макаровой в книге «Тайные общества и секты». Бытовал такой обряд в секте бегунов или странников. Среди последователей этой секты выделялись скрытники – монахини и монахи, которые дали обет молиться и поститься до самой смерти. Остальные члены секты считали их «умершими для мира».

Когда такой живой покойник умирал, проводились двойные похороны. Первые – для отвода глаз. По деревне носили пустой гроб с заколоченной крышкой, который «степенно и горестно» закапывали на «поганом» кладбище. Вторые похороны были реальными. На них тело усопшего закапывали в тайной яме рядом со скитом.