«Извените» или «извините». Как правильно написать слово?

Основная причина ошибки в слове «извините» — безударная гласная в корне слова, которая в разговорной речи слышится так же, как безударная «е». «Лента.ру» рассказывает, как запомнить правильное написание слова, объясняет историю его происхождения и контекст употребления.

Как правильно пишется слово: «извените» или «извините

«Извините» — это глагол повелительного наклонения в форме второго лица множественного числа. Орфографическая ошибка в этом слове встречается довольно часто. Многие пишут его через «е» — «извените». Однако это неправильно как с точки зрения норм русского языка, так и с точки зрения смысла слова.

Единственный правильный вариант — «извините»

«Глаголы "винить", "извинять", "извиняться", "приносить извинения" имеют один корень слова — "вин". Гласная "и" в нем, как и в исходном существительном "вина", находится в безударной позиции», — рассказала «Ленте.ру» доктор педагогических наук, заведующий кафедрой русского языка Государственного университета управления Лариса Талалова.

История происхождения слова «извините»

Этимология слова «извинить» тесно связана с понятием вины: оно происходит от старославянского глагола «винити», обозначавшего как проступок, так и его причину или повод, рассказала «Ленте.ру» преподаватель русского языка онлайн-школы ЕГЭLand Анастасия Касаткина. «Раньше писали "изъ вины твоей", когда хотели сказать, что что-то произошло "по твоей вине". Со временем смысл слова "извинять" изменился: оно стало означать не просто указание на вину, а освобождение от нее», — пояснила педагог.

Приставка «из-» в глаголах часто означает «извлечение», «удаление», поэтому пару веков назад «извините» понималось как «прошу избавить меня от вины, убрать ее из моей совести».

В дальнейшем слово и вовсе стало означать не утверждение, а просьбу, причем просьбу о прощении какого-то мелкого, незначительного поступка. То есть слово «извините» — это не искренняя просьба о прощении, а скорее формальный ритуал. Этим словом вы как бы говорите: «Я признаю, что поступил не так, но прошу меня за это не винить».

Так слово «извините» стало привычной формой вежливого обращения, когда мы нарушаем этикет: случайно задев кого-то, мы просим извинения, просим простить за причиненное неудобство.

Еще позже слово начали употреблять с оттенком сарказма, произносить ядовитым тоном. К примеру, дядя Митя из фильма «Любовь и голуби» в исполнении Сергея Юрского говорит фразу «Извините, что помешал вам деньги прятать» явно не из раскаяния. Так слово приобрело характер обвинения или осуждения.

Почему слово «извиняюсь» — не то же самое, что «извините»

В русском языке есть вариант «извиняюсь». Однако когда человек признает свою вину и хочет извиниться, то он говорит «извини» или «извините». То есть этимологически ему нужно выйти «из вины», пояснила Лариса Талалова.

Мы виноваты — мы просим извинения. Тот, кого мы обидели, нас извиняет.

Фраза «я (дико) извиняюсь» считывается как то, что человек просит извинения у самого себя, а не у того, кого обидел. Как следствие, выражение с «извиняюсь» несет в себе элемент иронии, пренебрежения к тому, перед кем надо извиниться.

Как проверить, правильно ли написано слово

Ошибочное написание слова чаще всего связано с искаженным звуковым восприятием. В устной речи, особенно в безударной позиции, гласные могут звучать приближенно, из-за чего «и» нередко воспринимается как «е», рассказала «Ленте.ру» преподаватель лингвистики, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Микаллеф.

Чтобы убедиться в правильности написания слова с корнем «вин», необходимо подобрать однокоренное слово, в котором ударение будет падать на гласную «и». Проверочными словами являются:

«пови́нен» (а также «пови́нный», «пови́нность»);

«неви́нен» («неви́нный», «неви́нность»).

На письме важно строго придерживаться нормативной формы с гласной «и», поскольку в русском языке не существует корня «вен» в значении, связанном с прощением или виной. Запомнить правильное написание поможет и ассоциация с однокоренными словами:

«винить»;

«вина»;

«извинение».

В данном случае ударение роли не играет, ведь звук «и» в корне «вин» слышится четко.

«Даже если конкретное правило орфографии забыто, достаточно вспомнить эти слова, чтобы убедиться в верной форме. А в случае сомнений всегда можно обратиться к словарям или проверенным электронным ресурсам», — посоветовала Лариса Микаллеф.

В каком контексте можно использовать слово «извините»