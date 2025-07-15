Бездомный стал жить на крыльце дома миллиардера и носить люксовую одежду

В Лондоне швед, оставшийся без работы и дома, после судебных разбирательств поселился в одном из самых дорогих районов города. Об этом пишет Daily Mail.

По словам 57-летнего Андерса Фернштедта, он стал бездомным после увольнения. Какое-то время он жил в Гайд-парке, пока его не поймали на запретной любви к лебедям. Посетители парка пожаловались в Королевский суд Саутуарка на то, что Фернштедт привлекал птиц едой, а потом гладил, обнимал и целовал их. Лебеди в Великобритании считаются собственностью монарха, поэтому мужчине запретили посещать Гайд-парк.

После этого инцидента Фернштедт перебрался на крыльцо заброшенного дома, которым владеет китайский миллиардер Хей Каянь. Его стоимость оценивается в 210 миллионов фунтов стерлингов (22 миллиарда рублей). Мужчине помогают соседи: они жертвуют ему люксовую одежду и приносят еду из элитных магазинов. Фернштедт рассказал, что много читает и занимается на улице спортом. Он обустроил на лестнице небольшой лагерь и нашел доступный туалет в церкви неподалеку.

Фернштедт признался, что ищет любовь и скучает по лебедям как по друзьям. Хотя жители района не жалуются на мужчину, Вестминстерский городской совет остается недоволен его образом жизни. Его представители уверены, что Фернштедт намеренно стал бездомным.

Ранее сообщалось, что бывшая модель из особняка Playboy стала бездомной. Теперь она живет в палатке на улице.