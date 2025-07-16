Что в СССР вырезали из мультфильма «80 дней вокруг света»

Мультфильм «80 дней вокруг света», который, не отрываясь от экранов, смотрели практически все советские школьники, был снят в Австралии в начале 1970-х. В большинстве других стран мира его впервые показали в 1972–1973 годах. Премьера в Советском Союзе состоялась лишь в январе 1981-го и стала своего рода презентом школьникам к Новому году: они смогли следить за увлекательной историей в течение всех зимних каникул.

© Кадр из мультфильм «80 дней вокруг света»

У Жюль Верна многое было по-другому

В центре сюжета — приключения мистера Филиеса Фогга, которому надо во что бы то ни стало объехать весь мир за 80 дней. В награду за успех господин получит право сыграть свадьбу с девушкой Белиндой.

Инициатором пари выступает дядя будущей невесты — лорд Мэйз, который пытается всячески помешать экспедиции и отправляет вслед за путешественником своего тайного агента мистера Фикса. Впрочем, Филиес Фогг тоже находит себе помощника. Вместе с ним в путь отправляется его компаньон по имени Паспарту.

Надо признать, создатели представили свою трактовку романа великого писателя-фантаста.

У Жюль Верна не было никакой любовной линии. Все крутилось исключительно вокруг пари двух серьезных мужчин. Кроме того, австралийские мультипликаторы позволили себе добавить героям произведения новых черт.

Так, суровый мистер Фикс из книжки превратился в комичного неудачника, постоянно повторяющего: «Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Да у меня есть целых три плана!»

Кстати, в книге Фикс был агентом английской полиции, а не помощником лорда Мэйза, и в путь он выдвинулся исключительно из-за того, что… заподозрил Филиеса Фогга в совершении крупного ограбления.

Книжный Фикс — полицейский агент, невысокий и худощавый, с умным лицом и внимательными глазами, въедливый и неутомимый, не сомневается в своих детективных способностях.

11 серий вместо 16-ти

Ну да и ладно. Советские школьники, как, впрочем, и дети по всему земному шару, легко простили все подобные вольности. Для них многосерийная история (без трехмерной графики и спецэффектов!) стала своего рода уроком страноведения, рассказавшем о многих удивительных уголках мира. При этом советской детворе из 16 серий показали только 11.

И это неудивительно, ведь в ходе перемещения по континентам главным героям приходилось заглядывать и в такие места, рассказывать о которых в Союзе было нежелательно.

В этот ряд попали старинные монастыри на горе Афон (в СССР господствовал атеизм), а также некоторые уголки Ближнего Востока с описанием древних традиций (дабы зря не «дразнить» жителей среднеазиатских республик, где многие подобные обычаи тоже существовали когда-то).

Было решено выхолостить и весьма важные китайские эпизоды. Причиной стали непростые отношения советской державы с азиатским соседом.

«Проделки мистера Фикса»

Умолчали в СССР и про то, что должен был получить лорд Мэйз в случае провала миссии Филиеса Фогга. При переводе попросту не стали озвучивать фразу о том, что путешественник обязуется заплатить 1 тысячу фунтов.

При этом переводчики подошли к материалу творчески и с душой. Многие фразы из мультфильма стали афоризмами. Не зря мы до сих пор произносим частенько, когда случается какая-нибудь неприятность, фразу: «Проделки мистера Фикса!»

К озвучке мультика в СССР привлекли самых популярных актеров. Так, невеста Белинда говорила голосом Ирины Муравьевой, мистер Фикс — звезды сериала «Следствие ведут знатоки» Леонида Каневского, а лорд Мэйз — Александра Белявского.

Полная версия

Полную версию в России показали только в 1999 году, однако эффекта разорвавшейся бомбы это не произвело: зрители успели пресытиться заграничными приключенческими проектами, в том числе и совершенно новыми.

Своими впечатлениями о просмотре повзрослевшие зрители до сих пор делятся в Сети. При этом, кстати, некоторые соглашаются с руководителями советского ТВ 1980-х, решившими не демонстрировать серии про Египет, Персию и Китай, ведь в них «не было, как выяснилось, никакого драйва, зато оказалось много лишнего и пустого».