Как русских приучили есть картофель

Сегодня мы называем картофель "вторым хлебом", но приживался этот корнеплод очень долго и тяжело. В Россию картофель привез, как известно, Петр I. И все бы было хорошо, но народ картофель признавать отказывался.

© Ф. Солнцев «Крестьянское семейство перед обедом»

Это было связано, в первую очередь с тем, что люди не раз травились "вершками", не догадываясь о том, что есть нужно как раз "корешки".

Смущало русских людей и само слово "картофель". Наши предки были уверены, что "картофель" происходит от немецких слов "крафт ойфель", что на русский переводится как "дьявольская сила".

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Для распространения картофеля Пётр I применил смекалку. Он заселил несколько полей картофелем и приставил к ним вооруженную охрану. Днем солдаты "несли пост", а на ночь расходились спать. Мотивация "запретного плода" сработала. Соблазн "стащить" то, что так ревностно охраняют, оказался настолько велик, что люди начали воровать плоды с поля и высаживать их на своих участках.