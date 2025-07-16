Расшифрованы символы на загадочном камне из Родоп

Болгарские археологи предложили новую интерпретацию доисторического памятника, сравнительно недавно обнаруженного на юге Болгарии, в Родопских горах. Исследователь Георгий Георгиев предположил, что высеченные на камне изображения могут представлять собой карту звездного неба.

Этот камень размером 2 на 3 метра, обнаруженный еще в 2013 году при изучении фракийского некрополя, долгое время оставался загадкой. Расположенный в лесной чаще и ориентированный по оси восток-запад, он привлек внимание специалистов прежде всего природной "жилой", пересекающей его поверхность, и множеством углублений. Ранее их расположение казалось хаотичным и не поддавалось объяснению.

Однако Георгиев, один из первооткрывателей камня, выдвинул интригующую гипотезу. По его мнению, естественная "жила" символизирует Млечный Путь, а все 56 углублений разного размера, расположенных группами по 24 и 32 на северной и южной половинах, изображают звезды. Его команда уверена: перед нами древняя карта звездного неба. На поверхности камня они уже опознали контуры знакомых созвездий, включая Льва, Большую Медведицу, Кассиопею, Лебедя, Лиру и даже звездное скопление Плеяды.

Если интерпретация верна, этот артефакт может оказаться одной из древнейших небесных карт в истории. Специалисты предполагают, что она была создана в период между поздним неолитом и ранним железным веком, примерно с 2000 по 500 год до нашей эры. Однако точную датировку установить сложно. Пока возраст оценивается лишь косвенно, по близлежащим фракийским захоронениям и святилищам, хотя связь между ними и камнем не доказана.

Прямые методы, такие как радиоуглеродный или стратиграфический анализ, недоступны из-за отсутствия на месте подходящих материалов - керамики или органических остатков. Таинственный камень продолжает хранить свои секреты.