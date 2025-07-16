В советское время отечественные продукты вызывали восторг у иностранных туристов и были настоящим дефицитом за границей.

Особенно ценились советские шоколадные конфеты. В отличие от американских, в которых уже тогда массово использовали пальмовое масло и заменители, советский шоколад долгое время изготавливался по традиционной рецептуре без добавок и химии.

Большой популярностью пользовалась и сгущенка. Ее активно покупали впрок, а пельмени со сметаной и русские блины с начинками туристы обязательно заказывали в каждом ресторане.

Эти советские товары хотел купить каждый иностранец

Но главный гастрономический хит – это мороженое. Благодаря жесткому ГОСТу, продукт делали исключительно из натурального молока и сливок. За рубежом такое качество считалось элитным, а само мороженое продавалось только в дорогих ресторанах.

Советский ГОСТ 11941 был одним из самых строгих в мире, именно он сделал мороженое визитной карточкой страны. Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.