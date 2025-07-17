17 июля: какой праздник отмечают в России и мире

17 июля российский военно-морской флот (ВМФ) отмечает день основания морской авиации, а этнографы — свой профессиональный праздник. Во всем мире тем временем празднуют День эмодзи. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 17 июля, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.
Праздники в России
День основания морской авиации ВМФ России
С 1996 года в России 17 июля отмечается День основания морской авиации военно-морского флота страны. Ее приурочили к победе в небе, которую русские летчики одержали 17 июля (по новому стилю) 1916 года во время Первой мировой войны. Тогда четыре гидросамолета взлетели с авианосца «Орлица», принадлежащего Балтийскому флоту, и успешно сразились с четырьмя самолетами немецкой армии.
День этнографа
17 июля в России отмечают профессиональный праздник этнографы — специалисты, которые изучают различные народности, их культуру, традиции и обычаи. Дата выбрана неслучайно: 17 июля родился один из главных русских этнографов, путешественник Николай Миклухо-Маклай. Кроме того, праздник отмечается именно в июле, поскольку на этот месяц приходится разгар этнографических экспедиций, а значит ученые могут отметить профессиональное торжество бок о бок с коллегами.
Праздники в мире
Всемирный день эмодзи
C 2014 года во всем мире отмечается неофициальный праздник – День эмодзи (эмоджи). Эмодзи — это рисованные картинки, которые можно использовать как смайлики при отправлении текстовых сообщений.
Несмотря на то, что празднику эмодзи в этом году исполняется 10 лет, сами смайлики гораздо старше. Их Японии. Сначала он внедрил эмодзи в пейджеры, откуда впоследствии они разошлись по смартфонам и компьютерам.
Какие еще праздники отмечают в мире 17 июля
- День дарения подарков;
- День укоренившихся традиций;
- День международного уголовного правосудия.
Какой церковный праздник 17 июля
День памяти страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
Страстотерпцы Романовы — это последний российский император Николай II, его жена Александра Федоровна, сын Алексей и дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Они были канонизированы в 2000 году за подвиг мученичества: в ночь с 16 на 17 июля 1918 года большевики расстреляли их вместе с придворным врачом и слугами в доме Ипатьева в Екатеринбурге.
По Сербии матери троих детей, двое из которых погибли на войне, а третий пропал, во сне явился император Николай, который рассказал, что сын ее жив и находится в России — и через некоторое время тот действительно вернулся домой живым.
А в 1997 году школьница из подмосковного Подольска едва не стала жертвой трех насильников: девочка стала молиться святым мученикам, и нападавшие вдруг в ужасе убежали. Потом они рассказали, что увидели императорских детей, которые встали на защиту девушки.
Какие еще церковные праздники отмечают 17 июля
- День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца;
- День памяти благоверного князя Андрея Боголюбского;
- Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца.
Приметы на 17 июля
- Если лес полон ягод, значит зима будет холодной.
- Если заря алая — ждать ненастья.
- Если овес плохо растет, весь урожай будет бедным.
Кто родился 17 июля
Николай Миклухо-Маклай (1846 — 1888)
Николай Миклухо-Маклай — русский этнограф, путешественник, защитник колониальных народов. Он получил образование сразу в трех университетах Германии — Гейдельберга, Лейпцига и Йены.
Миклухо-Маклай прославился своими открытиями: именно он открыл для Старого света обычаи папуасов Новой Гвинеи и разбил расистские теории о людях этой народности. Например, в начале XIX века, до исследований Миклухо-Маклая, считалось, что кожа у папуасов грубая и с наростами, а волосы растут клочками.
Алексей Рыбников (80 лет)
17 июля 80 лет исполняется Алексею Рыбникову — советскому и российскому композитору, Народному артисту России. Родившись в творческой семье, юный Рыбников с раннего детства проявлял интерес к музыке. Уже в восемь лет он писал пьесы для фортепьяно.
Рыбников создал несколько мюзиклов, но по-настоящему легендарной в его карьере оказалась постановка «Юнона и Авось», которая стала классикой не только на территории стран бывшего СССР, но и далеко за границей. Кроме того, российский зритель запомнил творения композитора в фильмах и мультфильмах «Вам и не снилось», «Тот самый Мюнхгаузен», «Приключения Буратино».
Кто еще родился 17 июля
- Александр Невский (54 года) — российский актер и режиссер;
- Дональд Сазерленд (1935 — 2024) — американский актер;
- Александра Назарова (1940 — 2019) — советская и российская актриса;
- Ангела Меркель (71 год) — экс-канцлер Германии.