Названо неочевидное преимущество кошек над собаками

Владельцы кошек в три раза чаще выигрывают в лотерии по сравнению с собачниками. Об этом Минфином России.

Среди тех, кто за первые шесть месяцев 2025 года выиграл более миллиона рублей и имеет дома животных, кошатники составили 77 процента, тогда как собачники — лишь 23 процента.

Ранее стало известно, что жительница Тюменской области выиграла в лотерею более 20 миллионов рублей и назвала своим талисманом рыжего котенка. Она нашла животное на улице и решила оставить себе, отметив, что «рыжий — к деньгам». Так и произошло: купив лотерейный билет за 500 рублей россиянка внезапно стала обладательницей 21 миллиона.